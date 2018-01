Rússia de Putin acusa América de Trump de interferir em eleições

Carlos Santos Neves - RTP29 Jan, 2018, 18:36 / atualizado em 29 Jan, 2018, 20:56 | Mundo

O Congresso dos Estados Unidos deverá receber nas próximas horas uma lista de nomes de empresários russos conotados com o Presidente Vladimir Putin. Este relatório do Departamento do Tesouro é o resultado de uma ordem presidencial assinada em agosto – com relutância – por Donald Trump, tido como tributário da presumível mão russa na última eleição presidencial.



O alargamento dos pacotes de sanções contra russos não tem ainda o selo do Capitólio. Mas o gabinete de Putin já se apressou a difundir uma condenação antecipada.Os russos vão ser chamados a votar em eleições presidenciais em março deste ano.



“Pensamos que isto é uma tentativa óbvia e direta de cronometrar algum tipo de ação para coincidir com as nossas eleições e influenciá-las”, redarguiu o porta-voz do Kremlin Dmitry Peskov, em declarações por telefone citadas na edição online da CNN.



O relatório em causa, continuou Peskov, “será analisado por Moscovo”, de forma a “garantir os seus interesses”: do Estado e “das companhias”.



Estas acusações surgem num contexto de subida de tom da contestação a Vladimir Putin, que voltará a ser candidato à reeleição em março. Alexei Navalny, rosto da oposição ao Presidente, esteve temporariamente sob custódia das autoridades no domingo, dia de manifestações em Moscovo e noutras cidades da Rússia.



O porta-voz do Kremlin falou também de Navalny, para dizer que dificilmente o número um da oposição poderá fazer sombra a Putin.



“A popularidade de Putin vai muito para lá das fronteiras russas e penso que ninguém pode duvidar do facto de que Putin é um líder absoluto na forma como é visto pelo público e um líder absoluto do Olimpo político”, clamou.



“É improvável que, nesta altura, haja alguém que seja um competidor sério- Putin provou a sua liderança inegável em múltiplas ocasiões e continua a fazê-lo”, insistiu Dmitry Peskov.



Sobre Alexei Navalny, impedido pela comissão eleitoral russa de se candidatar às presidenciais, pendem acusações de desfalque.