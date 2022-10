Rússia detém oito suspeitos do ataque à ponte da Crimeia

Em comunicado de imprensa, o FSB afirma que, sem dar mais detalhes sobre a nacionalidade exata destes três últimos suspeitos.





O FSB, citado pela agência Interfax, alega que o "ataque terrorista" foi organizado pela inteligência militar ucraniana, garantindo que um agente supervisionou o transporte dos explosivos através de Kiev e esteve em contato com os vários intermediários.



Em concreto, as autoridades russas apontam para o envolvimento de Kyrylo Budanov, chefe da Diretoria Principal de Inteligência do Ministério ucraniano da Defesa, nas explosões ocorridas no último sábado.

De acordo com o FSB, a explosão foi provocada por um artefacto “escondido em 22 paletes de rolos de filme plástico com um peso total de 22.770 quilos”.



O percurso dos explosivos segundo o FSB





Segundo as autoridades russas, os explosivos em causa foram enviados de barco do porto de Odessa, na Ucrânia, para o de Ruse, na Bulgária, no início de agosto. Passaram depois pelo porto de Poti, na Geórgia, e foram enviados para a Arménia, antes de chegarem à Rússia por estrada.





Os serviços russos afirmam que os explosivos deram entrada na Rússia a 4 de outubro num camião registado na Geórgia. A viatura chegou à região russa de Krasnodar, na fronteira com a Crimeia, a 6 de outubro, dois dias antes da explosão.







Em resposta a este ataque, a Rússia bombardeou várias cidades ucranianas durante os dias de segunda e terça-feira. No passado sábado, uma forte explosão danificou parcialmente a ponte da Crimeia que liga esta península ucraniana, anexada por Moscovo em 2014, ao resto do território russo. Apesar dos danos graves, o tráfego ferroviário e rodoviário foi parcialmente retomado.





A ponte Kerch, como é designada, é uma rota vital de comunicação para o exército russo e foi inaugurada em 2018, quatro anos depois na anexação da Crimeia.



Ucrânia nega envolvimento





Noutro comunicado de imprensa, o FSB também revela ter frustrado duas tentativas de ataque atribuídas aos serviços de segurança ucranianos (SBU). Um dos detidos é um cidadão ucraniano acusado de ter trazido dois lançadores portáteis de mísseis Igla através da Estónia.







De acordo com o FSB, essas duas armas de origem soviética deveriam ser usadas em "atos de sabotagem e terrorismo" na região de Moscovo, na Rússia.







Os serviços russos de segurança indicaram ainda ter detido outro ucraniano que viajou para a Rússia através da fronteira com a Estónia. Segundo o FSB, o suspeito pretendia realizar um ataque à bomba num centro logístico de Briansk, uma cidade russa localizada perto da fronteira com a Ucrânia.







Na reação às investigações de Moscovo, a Ucrânia considerou esta quarta-feria que as acusações são "absurdas".







"Toda a atividade do FSB e do Comité de Investigação é um absurdo", indicou a emissora estatal Suspilne, citando o porta-voz do ministro do Interior, Andriy Yusov.







O porta-voz destaca que o FSB e o comité de investigação russo são "instituições falsas que servemo regime de Putin", pelo que a Ucrânia se recusa a comentar as acusações lançadas contra Kiev.