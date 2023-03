Rússia diz que testou mísseis no mar do Japão

O Ministério disse que duas embarcações lançaram um ataque simulado com mísseis contra um falso navio de guerra inimigo, a cerca de 100 quilómetros de distância.

O alvo foi atingido com êxito por dois mísseis de cruzeiro Moskit, acrescentou.

O Moskit é um míssil de cruzeiro supersónico antinavio com capacidade para transportar ogivas convencionais e nucleares.

Moscovo indicou que o exercício decorreu no golfo de Pedro, o Grande, no mar do Japão, sem especificar as coordenadas.