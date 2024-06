Rússia e Coreia do Norte vão alargar rede comercial

Vladimir Putin, que vai estar hoje e quarta-feira na Coreia do Norte, defendeu as relações históricas entre os dois países e agradeceu a Pyongyang "por ter apoiado firmemente a operação militar especial da Rússia" na Ucrânia, indicou.

O líder russo notou ainda que o regime de Kim Jong-un é um aliado na tentativa russa de estabelecer uma ordem multipolar que os Estados Unidos "veem como uma ameaça à sua hegemonia global".

Putin garantiu que os "países que não aceitam esta posição e aplicam políticas independentes enfrentam pressões externas cada vez mais duras".

Moscovo e Pyongyang, através da criação desta rede de pagamentos independente que procura contornar os mecanismos de sanções, procuram "tornar as relações internacionais mais democráticas e flexíveis", acrescentou.

Jens Stoltenberg e os amigos dos russos

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), Jens Stoltenberg, considerou que a visita do dirigente russo à Coreia do Norte demonstra a dependência de Moscovo de regimes autoritários.

"Os seus amigos mais próximos e maiores apoiantes do esforço de guerra russo são a Coreia do Norte, o Irão e a China", disse o chefe da NATO, na segunda-feira, durante uma visita a Washington.

A visita de Putin realiza-se a convite do líder norte-coreano, que há nove meses se deslocou à Rússia, referiu o Kremlin, citado pela agência de notícias oficial russa TASS.

O Ocidente acusa a Coreia do Norte de fornecer munições à Rússia para a guerra contra a Ucrânia.

Os dois países, que estão sujeitos a pesadas sanções internacionais, reforçaram consideravelmente os laços desde o início da ofensiva russa na Ucrânia, em fevereiro de 2022.