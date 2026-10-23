Rússia e Ucrânia aceitam trégua mediada por Melania Trump para a cidade de Oleshky

O Kremlin confirmou que foi assinado um acordo de cessar-fogo local para Oleshky e que as forças militares de Moscovo e Kiev estão a trabalhar para definir as datas da sua implementação. No entanto, avançam que deverá entrar em vigor a 27 de outubro.









O Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, Valery Gerasimov, anunciou que Moscovo vai suspender os ataques a partir das 04h00 do dia 27 de outubro, com o objetivo de viabilizar uma operação humanitária em Oleshky.





O acordo permite estabelecer um corredor humanitário para a saída dos residentes e permitir a entrada de assistência na cidade, que enfrenta uma grave crise humanitária.





O porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov, acrescentou que todos os residentes que pretendam abandonar a cidade ucraniana poderão fazê-lo, estimando que a operação de retirada da população demore, pelo menos, vários dias.





Também a Ucrânia confirmou que estão prestes a começar os preparativos para a operação humanitária.







Trégua mediada por Melania

As negociações para este cessar-fogo foram mediadas pela primeira-dama norte-americana, Melania Trump, que tinha anunciado o início da trégua para 29 de outubro. "Num futuro próximo terá início uma operação para desbloquear a localidade de Oleshky e os seus arredores", anunciou nas redes sociais David Arakhamia, líder do grupo parlamentar do partido governamental e membro da delegação ucraniana nas negociações de paz.



Num comunicado divulgado esta sexta-feira, a Casa Branca anunciou que a primeira-dama norte-americana conseguiu promover um entendimento entre Moscovo e Kiev para suspender temporariamente as operações militares naquela cidade. https://t.co/7SCCBYIYZR https://t.co/E2pZCGriHe — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) October 23, 2026





Segundo a Presidência norte-americana, a primeira-dama iniciou os contactos com os dois países e, na qualidade de intermediária exclusiva, contribuiu para definir os objetivos, procedimentos técnicos, calendário e condições do cessar-fogo.





O gabinete da primeira-dama classificou a situação humanitária em Oleshky como "crítica", salientando que muitos dos residentes são idosos que necessitam urgentemente de cuidados médicos, medicamentos, alimentos e água potável.





Moscovo e Kiev agradeceram a intervenção de Melania Trump nas negociações, mas também do Papa Leão XIV que, no início da semana, falou com os presidentes russo e ucraniano e apelou à cooperação dois para permitir a entrada de ajuda humanitária na cidade ucraniana.

Grave crise humanitária

A cidade de Oleshky, no sul da Ucrânia, enfrenta uma grave crise humanitária. A cidade está sob controlo russo desde fevereiro de 2022 e os residentes queixam-se de falta quase total de alimentos, medicamentos, água potável, eletricidade e gás.





A Rússia e a Ucrânia acusam-se mutuamente de bloquear o envio de mantimentos para a população da cidade.





A cidade está cercada por estradas minadas e sob ameaça constante de ataques, o que torna extremamente perigoso sair ou levar ajuda.





Em setembro, a Ucrânia conseguiu entregar, através de drones, cerca de quatro toneladas de alimentos para algumas centenas de pontos, mas a ajuda foi insuficiente face a dimensão da crise.





c/agências