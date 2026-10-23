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Guerra na Ucrânia
Rússia e Ucrânia aceitam trégua mediada por Melania Trump para a cidade de Oleshky
A Rússia e a Ucrânia confirmaram esta sexta-feira que está a ser preparado um cessar-fogo localizado na cidade ucraniana de Oleshky, ocupada pelas forças russas, permitindo a entrada de ajuda humanitária. O entendimento foi mediado e anunciado pela primeira-dama dos EUA.
O Kremlin confirmou que foi assinado um acordo de cessar-fogo local para Oleshky e que as forças militares de Moscovo e Kiev estão a trabalhar para definir as datas da sua implementação. No entanto, avançam que deverá entrar em vigor a 27 de outubro.
O Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia, Valery Gerasimov, anunciou que Moscovo vai suspender os ataques a partir das 04h00 do dia 27 de outubro, com o objetivo de viabilizar uma operação humanitária em Oleshky.
O acordo permite estabelecer um corredor humanitário para a saída dos residentes e permitir a entrada de assistência na cidade, que enfrenta uma grave crise humanitária.
O porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov, acrescentou que todos os residentes que pretendam abandonar a cidade ucraniana poderão fazê-lo, estimando que a operação de retirada da população demore, pelo menos, vários dias.
Também a Ucrânia confirmou que estão prestes a começar os preparativos para a operação humanitária.
"Num futuro próximo terá início uma operação para desbloquear a localidade de Oleshky e os seus arredores", anunciou nas redes sociais David Arakhamia, líder do grupo parlamentar do partido governamental e membro da delegação ucraniana nas negociações de paz.
As negociações para este cessar-fogo foram mediadas pela primeira-dama norte-americana, Melania Trump, que tinha anunciado o início da trégua para 29 de outubro.
Trégua mediada por Melania
As negociações para este cessar-fogo foram mediadas pela primeira-dama norte-americana, Melania Trump, que tinha anunciado o início da trégua para 29 de outubro.
Num comunicado divulgado esta sexta-feira, a Casa Branca anunciou que a primeira-dama norte-americana conseguiu promover um entendimento entre Moscovo e Kiev para suspender temporariamente as operações militares naquela cidade.
https://t.co/7SCCBYIYZR https://t.co/E2pZCGriHe— First Lady Melania Trump (@FLOTUS) October 23, 2026
Segundo a Presidência norte-americana, a primeira-dama iniciou os contactos com os dois países e, na qualidade de intermediária exclusiva, contribuiu para definir os objetivos, procedimentos técnicos, calendário e condições do cessar-fogo.
O gabinete da primeira-dama classificou a situação humanitária em Oleshky como "crítica", salientando que muitos dos residentes são idosos que necessitam urgentemente de cuidados médicos, medicamentos, alimentos e água potável.
Moscovo e Kiev agradeceram a intervenção de Melania Trump nas negociações, mas também do Papa Leão XIV que, no início da semana, falou com os presidentes russo e ucraniano e apelou à cooperação dois para permitir a entrada de ajuda humanitária na cidade ucraniana.
Grave crise humanitária
A cidade de Oleshky, no sul da Ucrânia, enfrenta uma grave crise humanitária. A cidade está sob controlo russo desde fevereiro de 2022 e os residentes queixam-se de falta quase total de alimentos, medicamentos, água potável, eletricidade e gás.
A Rússia e a Ucrânia acusam-se mutuamente de bloquear o envio de mantimentos para a população da cidade.
A cidade está cercada por estradas minadas e sob ameaça constante de ataques, o que torna extremamente perigoso sair ou levar ajuda.
Em setembro, a Ucrânia conseguiu entregar, através de drones, cerca de quatro toneladas de alimentos para algumas centenas de pontos, mas a ajuda foi insuficiente face a dimensão da crise.
c/agências
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