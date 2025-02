Rússia e Ucrânia trocam novos ataques a infraestruturas energéticas

Esta terça-feira, com a, o ministro ucraniano da Energia,“O inimigo lançou um ataque à infraestrutura de gás durante a noite”, disse Galushchenko numa publicação nas redes sociais. “A partir desta manhã, o sector da energia continua a estar sob ataque”.





As autoridades locais comunicaram ataques em várias regiões, incluindo Zaporizhia (leste), Poltava (centro-leste) e Dnipropetrovsk (leste), com vários feridos.

Na região de Poltava, no leste da Ucrânia, uma instalação de gás foi danificada por um ataque noturno russo “maciço”, de acordo com a empresa nacional de gás ucraniana Naftogaz.A Naftogaz “está a tomar todas as medidas necessárias para estabilizar a situação do abastecimento de gás na região de Poltava”, acrescentou.

Durante a noite foram emitidos alertas aéreos em várias partes do país. A Força Aérea ucraniana afirmou que a Rússia tinha lançado um ataque combinado, utilizando 19 mísseis de cruzeiro, balísticos e guiados contra instalações de produção de gás na região de Poltava. Nenhum míssil foi abatido.

A Rússia, que anteriormente centrava os seus ataques com mísseis eno sector elétrico ucraniano, intensificou nos últimos meses os seus ataques às instalações de armazenamento de gás e aos campos de produção ucranianos.O operador estatal do sistema de transporte de gás disse que a Ucrânia iria provavelmente aumentar as importações de gás natural para mais de 16,7 milhões de metros cúbicos (mcm) na terça-feira, contra 16,3 mcm na segunda-feira.

A Ucrânia consome 110-140 milhões de metros cúbicos de gás por dia no inverno e o consumo é coberto quase igualmente pela produção de gás e pelas reservas das instalações de armazenamento.

No entanto, o antigo diretor do sistema de transporte de gás ucraniano afirmou que as reservas em armazém estavam perto do seu nível crítico, o que reduziu significativamente a capacidade de extrair gás suficiente para o consumo diário.Os dados do operador sugerem que a Ucrânia importará 7,6 milhões de metros cúbicos de gás da Hungria, 7,3 milhões de metros cúbicos da Eslováquia e 1,8 milhões de metros cúbicos da Polónia.A Rússia ataca regularmente as cidades e a rede energética da Ucrânia, insistindo que estes ataques, que muitas vezes matam civis, visam apenas alvos militares. Em contrapartida, Kiev lança frequentemente ataques contra instalações energéticas e militares russas, por vezes a grande distância da sua fronteira.

Ucrânia atacou refinaria russa em Saratov

O governador da região russa de Saratov, Roman Boussarguine, afirmou que uma “empresa industrial” local tinha sofrido um incêndio após o ataque, mas que as chamas tinham sido “controladas” ao início da manhã.



O Ministério russo da Defesa afirmou ter neutralizado 40 drones inimigos durante a noite, incluindo 18 sobre a região de Saratov.

“A refinaria de Saratov foi atacada. Este não é o primeiro ataque. A refinaria de Saratov é uma das principais instalações da infraestrutura de combustível russa”, escreveu o chefe do Centro contra a Desinformação do Conselho de Segurança Nacional da Ucrânia, Andriy Kovalenko, no Telegram.Kovalenko acrescentou que a capacidade de processamento daquela refinaria era de sete milhões de toneladas por ano.Kovalenko também relatou um ataque noturno à cidade de Engels, na mesma região de Saratov, onde a Rússia tem uma das bases aéreas que usa para atacar a Ucrânia.A base de Engels foi atacada inúmeras vezes desde o início da guerra.

“Traição em nome da Ucrânia”

Os serviços de segurança russos (FSB) anunciaram esta terça-feira que dois homens foram condenados a longas penas de prisão por atentado à bomba e traição em nome da Ucrânia, no âmbito da repressão da ofensiva de Moscovo contra a Ucrânia.

Milhares de pessoas foram também punidas, ameaçadas ou presas devido à sua oposição ao conflito.

Na região de Kirov (oeste), o tribunal militar regional central condenou um residente a 21 anos de prisão, depois de ter sido considerado culpado de ter incendiado três armários elétricos situados em vias-férreas, a pedido da Ucrânia, informou a secção local do FSB num comunicado desta terça-feira, citado pela agência oficial TASS.Em Blagovechtchensk (extremo oriente russo), um residente foi condenado a 12 anos de prisão por “traição sob a forma de ajuda financeira a um Estado estrangeiro, dirigida contra a segurança da Federação Russa”, declarou o FSB regional num comunicado, citado pela agência noticiosa RIA Novosti.

O homem de 22 anos foi condenado por ter comprado armas e equipamento militar para as forças ucranianas, segundo a mesma fonte.





Os tribunais russos acusaram-nos de serem membros do batalhão “Donbass-Ucrânia”, designado como “organização terrorista” na Rússia, e de terem participado em combates contra civis e militares na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, reivindicada por Moscovo.