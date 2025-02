Trump insinua que Ucrânia "pode vir a ser russa um dia"

Trump sublinhou também que a ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia tem um retorno sobre o investimento, sugerindo uma troca pelos recursos naturais de Kiev, como os minerais raros.", disse Donald Trump, na segunda-feira, em entrevista à Fox News.", acrescentou o republicano, numa referência à invasão da Ucrânia por parte da Rússia.Numa entrevista transmitida na íntegra , depois de a primeira parte ter sido emitida no domingo,"Pelo menos assim não nos sentimos estúpidos", acrescentou.

Na segunda-feira passada, Trump indicou que quer chegar a um acordo com a Ucrânia para ter acesso aos depósitos de terras raras do país como condição para continuar o apoio de Washington a Kiev.

Na entrevista ao canal televisivo norte-americano,Três anos após o início da ofensiva russa, o regresso ao poder do republicano Donald Trump, que se comprometeu a pôr rapidamente termo à “carnificina”, reacendeu as especulações sobre as conversações de paz.Na segunda-feira, o presidente norte-americano confirmou que o seu enviado especial, o tenente-general na reforma Keith Kellogg, visitará a Ucrânia a 20 de fevereiro para elaborar um plano para pôr fim ao conflito.Na passada semana, o, mas sublinhou que “alguns dos nossos recursos minerais” se encontram em zonas ocupadas. A Rússia já controla 20 por cento do território ucraniano.

Trump exclui possibilidade de ir a Kiev



O porta-voz de Zelensky, Sergiy Nikiforov, afirmou à agência France Presse que o presidente ucraniano se iria encontrar com JD Vance esta sexta-feira, à margem da conferência de segurança de Munique.

Zelensky afirmou na segunda-feira que estava a ser organizada uma reunião com Trump, embora ainda não tivesse sido fixada uma data, enquantoOs contactos surgem numa altura em que a Rússia está a fazer progressos na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, onde tomou várias cidades - a maior parte delas completamente arrasadas por meses de bombardeamentos russos - ao longo do último ano.No sábado, oavançou que Trump tinha falado ao telefone com Putin para discutir o fim do conflito na Ucrânia, afirmando que o líder russo lhe tinha dito que “quer que as pessoas deixem de morrer”. No entanto, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, recusou-se a confirmar ou negar o telefonema.A delegação dos EUA deverá incluir o Secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, bem como Kellogg e Vance, revelou o presidente da conferência, Christoph Heusgen.

Christoph Heusgen revelou ainda que não estarão presentes representantes do governo russo no encontro que vai decorrer em Munique.

Kiev quer garantias

A poucos dias do terceiro aniversário da invasão russa da Ucrânia, a 24 de fevereiro de 2022, Zelensky apelou na segunda-feira a uma “paz real e a garantias de segurança efetivas” para a Ucrânia.

Trump está a pressionar para que o conflito termine rapidamente, enquanto Zelensky está a pedir garantias de Washington como parte de qualquer acordo com a Rússia.

“A segurança das pessoas, a segurança do nosso Estado, a segurança das relações económicas e, claro, a sustentabilidade dos nossos recursos: não só para a Ucrânia, mas para todo o mundo livre”, afirmou.“Tudo isto está a ser decidido agora”, acrescentou Zelensky num discurso em vídeo publicado nas redes sociais.

Durante a campanha eleitoral, Trump prometeu pôr fim ao conflito no prazo de 24 horas, revendo esta promessa para seis meses após a sua tomada de posse, em 20 de janeiro. No entanto, a Rússia e a Ucrânia continuam distantes nas suas posições, embora tenham assumido uma inédita postura de diálogo desde que Trump regressou à Casa Branca.

Volodymyr Zelensky há muito que rejeitava a ideia de negociações, alegando que queria vencer a Rússia no campo de batalha. Mas a Ucrânia está a ter dificuldades em lidar com o exército russo, que está a avançar no leste do seu território. E Kiev teme que a ajuda americana se esgote.O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou em várias ocasiões que está disposto a negociar, desde que a Ucrânia cumpra as suas exigências: ceder quatro regiões do sul e do leste do país, para além da Crimeia anexada em 2014, e renunciar a aderir à NATO. Condições que são inaceitáveis para Kiev.Zelensky rejeitou, entretanto, quaisquer concessões territoriais a Moscovo, embora tenha reconhecido que a Ucrânia poderá ter de recorrer a meios diplomáticos para garantir a devolução de algum território.

A Rússia invadiu a Ucrânia a 24 de fevereiro de 2022, com o argumento de proteger as minorias separatistas pró-russas no leste e “desnazificar” o país vizinho, independente desde 1991 - após o desmoronamento da União Soviética - e que tem vindo a afastar-se da esfera de influência de Moscovo e a aproximar-se da Europa e do Ocidente.