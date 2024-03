Rússia em dia de luto nacional. Aumenta o número de mortos no ataque ao Crocus City Hall

, adiantou em comunicado, durante a tarde, o Comité de Investigação da Rússia., indicou ainda a estrutura russa de investigação criminal,

O ataque provocou 154 feridos. A maioria permanece hospitalizada.



Vladimir Putin dirigiu-se aos russos, no sábado, para anunciar um dia de luto nacional, prometer perseguir e punir todos os responsáveis pela ação terrorista e, através da fronteira ocidental. O presidente russo sugeriu mesmo que haveria pessoas em território da Ucrânia preparadas para os acolher.As forças de segurança russas detiveram, ao todo, 11 pessoas alegadamente relacionadas com o atentado.. Encontram-se agora na capital para enfrentarem a justiça.À noite, no seu discurso quotidiano em vídeo, o presidente ucraniano reagiu com uma barragem de críticas ao Kremlin., redarguiu Volodymyr Zelensky.

“Estamos de luto”

Ao longo do dia, em Moscovo e outras cidades russas, multidões quiseram render tributo aos mortos e feridos, acendendo velas, depositando flores ou mesmo a doar sangue – há notícia de reservas acumuladas para quatro a seis meses.Em diferentes locais de Moscovo, foram instalados cartazes onde se vê uma única vela, a data do atentado e a frase “Estamos de luto”.

“Nenhuma implicação ucraniana”

Na noite de sábado, o Estado Islâmico voltou a recorrer ao seu braço de informação, a agência Amaq, para divulgar o que descreveu como imagens do assalto ao Crocus City Hall. Por sua vez,De Washington saiu entretanto nova garantia de que não haverá “nenhuma implicação ucraniana” nos acontecimentos de sexta-feira. E “nenhuma prova” que consubstancie as afirmações de Putin., insistiu este domingo a vice-presidente norte-americana, Kamala Harris, durante uma entrevista televisiva. No mesmo sentido, Adrienne Watson, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, reiterou que o grupo extremista está por trás da ação contra a Rússia.A Casa Branca recordava no sábado que a Administração Biden havia partilhado informações com Moscovo, no início do mês, sobre o risco de ataques extremistas iminentes em solo russo. Emitiu mesmo um aviso a cidadãos norte-americanos no país de Vladimir Putin.



