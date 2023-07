Rússia garante ter impedido ataque com 28 "drones" contra a Crimeia

"A tentativa do regime de Kiev de levar a cabo um ataque terrorista com 28 veículos aéreos não tripulados [drones] contra objetos no território da península da Crimeia foi frustrada esta noite", afirmou o Ministério da Defesa russo, em comunicado.

O Ministério indicou que 17 drones foram destruídos pela defesa antiaérea russa e 11 suprimidos pela guerra eletrónica, garantindo que nenhum dos aparelhos atingiu o objetivo.

De acordo com o departamento chefiado por Sergey Shoigu, não houve vítimas ou danos materiais.

O governador da Crimeia imposto pela Rússia, Sergey Axyonov, voltou a pedir aos habitantes locais e aos milhares de turistas que visitam a península para manterem a calma e confiarem apenas em fontes de informação fiáveis.

O ataque ocorreu 24 horas depois de um "atentado terrorista" de dois drones de superfície ucranianos à ponte de Kerch, mais conhecida como ponte da Crimeia, que liga a península ucraniana à Rússia através do estreito de Kerch.

A Rússia atribuiu o ataque aos serviços secretos ucranianos e a "formações armadas". Pelo menos um casal da região russa de Belgorod morreu e a filha menor ficou ferida.

Parte da faixa de rodagem do troço automóvel da ponte, paralelo à via ferroviária, foi completamente destruída na direção de Taman, no território de Krasnodar, na Rússia.

No sentido oposto, Taman-Kerch, o asfalto foi deslocado entre 70 a 80 centímetros, mas a circulação foi já retomada, na sequência de várias análises e testes de carga.