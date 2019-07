Rússia. Líder da oposição hospitalizado

RTP29 Jul, 2019, 13:27 / atualizado em 29 Jul, 2019, 13:32 | Mundo

Detido desde quinta-feira, o rosto da oposição russa Alexei Navalny foi transferido da prisão onde se encontrava para o hospital, devido a uma "reação alérgica aguda", segundo a porta-voz Kira Yarmysh.





Navalny apresentava um inchaço na cara, concretamente nas pálpebras, feridas no pescoço, tronco, costas e cotovelos e vermelhidão na pele, segundo uma das médicas.





No domingo à noite, Eldar Kazakhmedov, um dos médicos no hospital, disse à agência de notícias russa Interfax que acreditava tratar-se de uma reação alérgica, embora a origem não estivesse determinada.







"Neste momento, a condição de Navalny está a melhorar e todos os indicadores chave estão estáveis. Ele sente-se muito melhor do que quando entrou", acrescentou o médico.







Contudo, a médica pessoal de Navalny, Anastasia Vasilieva, discorda.







Num post publicado no Facebook, Vasilieva escreveu que tentou visitar o político no hospital. O acesso foi-lhe inicialmente negado, mas eventualmente conseguiu entrar e examiná-lo.







Depois da breve visita ao hospital, concluiu que Navalny não estaria a sofrer de uma reação alérgica, mas do "resultado dos efeitos prejudiciais de substâncias químicas não identificadas".



Possibilidade de envenenamento







A médica criticou ainda o hospital e o seu comportamento "suspeito". "Ao doente e aos familiares não foi contado o diagnóstico e tiveram de descobrir através da Interfax. Eles estão a mentir-nos. O doente diz que lhe dói o olho e eles dizem: ele não precisa de um oftalmologista. Deixa doer".





De acordo com a porta-voz, Navalny encontra-se sob proteção policial e está a receber a assistência médica necessária.







Embora não haja sinal de risco de vida imediato, as notícias da hospitalização do principal líder da oposição russa causaram alvoroço, no país onde o líder da oposição Boris Nemtsov foi assassinado à porta do Kremlin, em 2015.







Detido por tentar organizar protestos

Na quinta-feira passada, Alexei Navalny foi detido e condenado a 30 dias de prisão por tentar organizar protestos não autorizados em Moscovo.







Ainda assim, a manifestação ocorreu em força no sábado. Tornou-se uma das manifestações com mais pessoas detidas pelas autoridades policiais nos últimos anos: aproximadamente 1400.















A maioria foi libertada sem acusação criminal, mas mais de 150 poderão enfrentar o tribunal esta semana. Um grupo independente disse que pelo menos 25 pessoas tinham sido agredidas pela polícia.









Os candidatos da oposição dizem terem sido impedidos de participar nas eleições devido a uma acusação inventada, de que as assinaturas reunidas eram falsas.







Alguns dos candidatos encontram-se detidos por "obstruir o trabalho da comissão eleitoral".





Os líderes da oposição dizem que se realizará outro protesto no dia 3 de agosto.





Dez apoiantes de Navalny, que se encontravam à porta do hospital, foram também detidos, segundo um correspondente do canal de televisão russo TV Rain.





. "Não podemos excluir que os sintomas que apresenta na pele e nas mucosas não tenham sido provocados por terceiros com uma substância química desconhecida", escreveu Vasilieva.Em 2017, Navalny foi alvo de um ataque Zelyonka, uma forma de protesto que consiste em atirar um corante à cara do opositor. O dirigente político perdeu temporariamente 80 por cento da visão no olho direito e acusou o Kremlin de orquestrar o ataque.Os manifestantes, uma vez queO Presidente Vladimir Putin não comentou os protestos e as detenções e os canais de televisão estatais não os mencionaram.