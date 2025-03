Rússia pode estar a "enrolar" o fim do conflito na Ucrânia

Foto: Evelyn Hockstein - Reuters

O presidente norte-americano, em entrevista à Newsmax, afirmou que a Rússia quer acabar com a guerra com a Ucrânia, mas que pode estar a arrastar-se.



Num sinal do processo de normalização das relações entre russos e norte-americanos, o Kremlin envia esta quarta-feira a Washington o novo embaixador da Rússia em território norte-americano.



Desde outubro do ano passado que Moscovo não tinha um representante nos Estados Unidos, depois da saída do anterior embaixador.



Agora, esse lugar é novamente preenchido, o que mostra uma aproximação diplomática entre os dois países, numa altura em que estão em curso negociações para o cessar-fogo na Ucrânia.