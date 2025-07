Rússia reabre linha de voos comerciais para a Coreia do Norte

Depois do regresso dos voos comerciais, o ministro russo dos Transportes explicou que visita de Sergei Lavrov à Coreia do Norte , ao resort de verão de Wonsah-Kalma, prometendo a Kim Jong Un encorajar os russos a viajar até ao local.De acordo com a. Uma medida para melhorar a economia que sofreu um grande impacto com a pandemia. Kim Jong Un tenta levantar algumas restrições na Coreia do Norte e reabrir as fronteiras por fases.A Nordwind operou o primeiro voo, que teve um custo de 45 mil rublos, um valor a rondar os 480 euros, de acordo com a TASS, agência noticiosa ligada ao Kremlin. Este é o. A ligação entre os dois países realizava-se a partir da cidade Vladivostok, no oriente da Rússia. Um voo de cariz não comercial.A criação da nova linha aérea vem no seguimento da restituição das viagens de comboio entre Moscovo e Pyongyang em junho deste ano. Decisões que mostram a ligação cada vez mais estreita entre os dois países e que também se vê na guerra contra a Ucrânia, com o regime norte-coreano a fornecer armas e tropas aos russos.