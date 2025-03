Rússia reconquistou cinco aldeias na região de Kursk

A Ucrânia controla, desde agosto, uma pequena parte da região russa, que espera usar como moeda de troca em possíveis conversações de paz com Moscovo. Mas as tropas ucranianas têm vindo a perder terreno nos últimos dias.

Rússia lançou três mísseis e 133 drones na última madrugada



O exército ucraniano disse na quarta-feira que a Rússia lançou três mísseis e 133 drones durante a noite.





A força aérea abateu 98 drones e outros 20 não atingiram seus alvos. No entanto, não revelou o que aconteceu com os restantes 15.

Kryvyi Rih, a cidade natal de Zelensky, tem sido um alvo frequente desde que a Rússia lançou a sua invasão em grande escala da Ucrânia, há três anos.

Lysak revelou ainda que o ataque noturno à cidade de Dnipro também feriu uma pessoa e danificou infraestruturas de empresas e cerca de 10 casas particulares.







Em Odessa, o ataque com mísseis às infraestruturas portuárias matou quatro sírios e feriu um ucraniano e um cidadão sírio, disse o vice-primeiro-ministro Oleksiy Kuleba na rede social Telegram.



O ataque danificou o navio “MJ PINA”, de bandeira de Barbados, que estava a carregar trigo para exportação para a Argélia, bem como outro navio e instalações de armazenamento de cereais. A confirmar-se a informação pode tratar-se do primeiro ataque letal russo depois de a Ucrânia ter aceitado, na terça-feira, a proposta dos Estados Unidos para declarar um cessar-fogo durante 30 dias.



“Infelizmente, quatro pessoas morreram, todas de nacionalidade síria. Na altura do ataque, o navio estava a carregar trigo para a Argélia. Era um navio completamente civil”, escreveu Oleksiy Kouleba, o vice-primeiro-ministro ucraniano responsável pela reconstrução.





A Rússia tem dirigido ataques contra as instalações portuárias e de exportação de cereais da Ucrânia desde o início da guerra, concentrando os objetivos em Odesa, no Mar Negro.



Numerosos navios estrangeiros foram atingidos por bombardeamentos russos desde 2022.







c/ agências

"Os soldados do agrupamento de forças da Guarda Nacional, juntamente com unidades do Ministério da Defesa, estão a pressionar as tropas do Exército ucraniano em retirada no distrito de Sudzha", afirmou um comunicado a Guarda Nacional russa.Numa conferência de imprensa, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmou que “a dinâmica é positiva” na zona., acrescentou.Segundo o governador da região ocidental de Kursk, quatro civis morreram e dois ficaram feridos, esta quarta-feira, na sequência de um ataque ucraniano a uma fábrica de rações na localidade de Kozyrevka.Na terça-feira, o exército russo revelou que tinha reconquistado duas cidades na região de Kursk e “mais de 100 quilómetros quadrados”, na sequência de novos avanços durante o fim de semana.De acordo com fontes citadas pela agência France Presse na terça-feira, a Ucrânia continua a perder terreno em Kursk sob a pressão crescente das tropas russas e norte-coreanas, e numa altura em que surgem informações sobre a eventual retirada das forças de Kiev da região.Em Kryvyi Rih um ataque com um míssil russo provocou a morte de uma mulher de 47 anos nove feridos.Segundo o governador regional de Dnipopetrovsk, Serhiy Lysak, “o ataque também atingiu uma instalação de infraestrutura e causou um incêndio”.