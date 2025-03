Rússia reivindica a captura de duas aldeias ucranianas e ataca Dnipro

O governador da região de Dnipro, Sergei Lissak, avançou no Telegram que o “ataque maciço causou destruição generalizada e incêndios. Um complexo hoteleiro e de restauração, 11 casas, garagens e uma bomba de gasolina arderam”.

“Sofrimento horrível” contra civis na Ucrânia

O ataque lançado pelo Kremlin em fevereiro de 2022 já custou dezenas de milhares de vidas civis e militares, um dos piores números de mortos num conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, juntamente com o da antiga Jugoslávia (1991-1995), que causou 130 mil mortos.





c/ agências



O presidente ucraniano Volodymyr, atingindo alvos nas regiões de Dnipro, Kiev, Soumy, Kharkiv e Khmelnytsky.Segundo Zelensky,, onde o ataque atingiu um complexo hoteleiro, e 21 ficaram feridas no total, incluindo uma mulher grávida.”, denunciou Zelensky.Há várias semanas que os Estados Unidos tentam negociar separadamente com Kiev e Moscovo um cessar-fogo no Mar Negro e aos ataques contra as infraestruturas energéticas na Ucrânia e na Rússia, após mais de três anos de combates.Apesar da Rússia e a Ucrânia terem concordado com estas tréguas em princípio, a sua implementação continua pouco clara e Kiev e Moscovo acusam-se mutuamente de tentar inviabilizá-las.Na sexta-feira, o presidente russo levantou a hipótese de uma “administração de transição” para a Ucrânia, sob a égide da ONU , uma opção que implica a saída de Volodymyr Zelensky, antes de qualquer negociação de um acordo de paz.O presidente ucraniano acusou o seu homólogo russo de atrasar “qualquer possibilidade (...) de negociações” para pôr fim aos combates.O Alto-Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Türk, apelou na sexta-feira ao fim do “sofrimento horrível” causado pelos ataques contra civis na Ucrânia, mais de três anos após o início da invasão russa.“Nas últimas semanas tem havido muita atividade em torno de um possível cessar-fogo na Ucrânia, o que seria bem-vindo”, disse Türk no Conselho dos Direitos Humanos da ONU, em Genebra.