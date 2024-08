Rússia reivindica captura de nova aldeia perto do centro logístico de Pokrovsk

"Através de ações ativas", as forças russas "libertaram a aldeia de Svyrydonivka, na República Popular de Donetsk", afirmou o Ministério da Defesa russo em comunicado. Nos últimos dias, o exército russo reivindicou a captura de várias aldeias nesta zona onde as suas tropas avançaram rapidamente desde a captura de Otcheretyne no início de maio.

Estes avanços são um sinal de pressão que não está a diminuir na Frente Oriental, apesar do avanço sem precedentes das forças ucranianas na região de Kursk desde 06 de agosto.

Embora esta ofensiva atraia muita atenção, a maioria dos combates continua a ter lugar em Donbass, na Ucrânia, onde as tropas russas têm vantagem contra as forças ucranianas em menor número.

A cidade de Pokrovsk, que tinha cerca de 61 mil habitantes antes do conflito, está numa rota importante para os redutos ucranianos de Chasiv Yar e Kostiantynivka.

As autoridades ucranianas apelaram nos últimos dias para os residentes saírem, face ao avanço das tropas russas.