Rússia retira trabalhadores da central nuclear iraniana de Bouchehr

A Rússia retirou quase todo o pessoal da central nuclear de Bouchehr , no Irão, construída e operada com a assistência de Moscovo. Cento e oito pessoas deixaram a centra esta segunda-feira, anunciou o diretor-geral da Rosatom, Alexei Likhachev.





"Cento e oito pessoas estão a caminho de Isfahan; tudo está a acontecer conforme o planeado", disse Likhachev a jornalistas, incluindo a AFP, especificando que "vinte pessoas permanecem na central", como gerentes e supervisores de equipamentos, após esta "rotação final".





O diretor-geral da Rosatom, Alexei Likhachev, afirma que 108 trabalhadores estão a sair da central e apenas 20 ficam para monitorizar os equipamentos, onde a Rússia está a contruir mais dois reatores nucleares.



Likhachev afirma que a Rússia coordenou a retirada dos trabalhadores com as autoridades iranianas.





Desde o início da guerra entre os EUA e Israel contra o Irão, a Rússia tem manifestado repetidamente preocupação com projéteis que atingem o território da central, alguns dos quais caem perto de seu reator nuclear.



A Rússia já tinha planeado a evacuação quase completa muito antes do cessar-fogo, retirando cerca de 600 pessoas em várias etapas, em março e no início deste mês.

