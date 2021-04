Rússia retira tropas da fronteira com a Ucrânia

O ministro russo da Defesa anunciou que as tropas que se encontravam junto à fronteira com a Ucrânia vão retirar-se para as suas bases. De acordo com a União Europeia, mais de 100 mil soldados estavam posicionados perto da linha de fronteira ucranaiana e da Crimeia, região anexada pela Rússia em 2014.