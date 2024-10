Rússia reúne diplomatas árabes e defende "contenção" regional

Depois do encontro, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova, informou que na reunião, realizada a pedido dos diplomatas árabes, foi sublinhado que "todas as partes envolvidas devem abster-se de ações provocatórias e mostrar contenção".

A mesma fonte afirmou que os participantes na reunião apelaram ao fim imediato das ações de combate na zona do conflito israelo-palestiniano.

"Ao mesmo tempo, foi manifestada grande preocupação com os riscos crescentes de uma guerra de grandes proporções no Médio Oriente, com consequências devastadoras para toda a região, no contexto da resposta ao ataque do Irão com mísseis contra Israel no dia 01 de outubro", acrescentou.

Zakharova sublinhou que a Rússia está "extremamente preocupada com esta nova e perigosa escalada no Médio Oriente".

"Avisámos em numerosas ocasiões que a falta de resolução de uma série de crises nessa parte do mundo, em primeiro lugar e acima de tudo o conflito israelo-palestiniano, conduz a um novo agravamento da situação", indicou.