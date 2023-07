Rússia vai encarar presença de F-16 na Ucrânia como ameaça de alcance nuclear

, declarou Sergei Lavrov, numa entrevista ao diário Lenta.ru.O chefe da diplomacia russa advertiu que, em plena guerra, os militares russos não determinarão se cada avião F-16 está ou não equipado para transportar armas nucleares., sublinhou o ministro.Os Países Baixos e a Dinamarca estão a preparar um plano para treinar pilotos ucranianos a usar de aeronaves fabricadas nos EUA como parte de uma coligação de 11 nações. O programa terá início na Dinamarca em agosto., afirmou o ministro da Defesa ucraniano, Oleksy Reznikov.A formação, que vai durar entre seis a oito meses, começa no final do verão - agosto ou início de setembro - e os primeiros caças F-16 ocidentais são entregues a Kiev no final do primeiro trimestre de 2024, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano.Contudo, a legislação relativa ao uso de armas nucleares de Moscovo prevê o recurso "estritamente defensivo" às armas atómicas, em caso de ataque à Rússia com armas de destruição em massa ou em caso de agressão com armas convencionais, que ameacem a “própria existência do Estado".

Garantias do G7



Na quarta-feira,. Entre as declarações de unidade renovada, o presidente da Ucrânia anunciou, ao lado do secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, que regressaria “a casa com uma vitória significativa de segurança” e um “sinal tático” para o Kremlin.Na cimeira de Vilnius,O secretário-geral da NATO lembrou ainda que os aliados aprovaram um pacote com três partes que tem como objetivo aproximar a Ucrânia da NATO, que passa por um programa de assistência multianual com o objetivo ajudar as forças armadas ucranianas na transição da era soviética para os padrões da Aliança Atlântica, o novo Conselho NATO-Ucrânia e a retirada da exigência de um Plano de Ação para a Adesão.

Sobre a coligação de países que foi oficializada na terça-feira por 11 Estados-membros, incluindo Portugal, para formar pilotos e técnicos ucranianos de caças F-16, Stoltenberg confirmou ter indicação dos Aliados de que o treino terá início este verão.