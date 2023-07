Biden garante que G7 vai "proteger" a Ucrânia e Zelensky enaltece cimeira como um "sucesso"

A primeira reunião do Conselho NATO-Ucrânia, que decorreu em Vilnius, na Lituânia, terminou esta quarta-feira eOs 31 países-membros da NATO comprometeram-se a apoiar a Ucrânia e robusteceram a ajuda militar.Os países do G7 assinaram, inclusivamente, uma declaração onde se comprometem em fornecer um apoio militar “a longo prazo” a Kiev, com o objetivo de combater a atual ofensiva russa e dissuadir Moscovo de qualquer ataque futuro contra a Ucrânia.“Vamos trabalhar com a Ucrânia na base de compromissos de segurança específicos e bilaterais a longo prazo, para garantir uma força duradoura e com capacidade de defender a Ucrânia hoje e de dissuadir no futuro qualquer agressão russa”, indicou a declaração dos membros do G7 (Estados Unidos, Reino Unido, França, Canadá, Alemanha, Itália e Japão)., acrescentou o documento redigido à margem da cimeira da NATO.Na conferência de imprensa no final da cimeira,"Estaremos lá o tempo que for necessário", disse Biden, ao do seu homólogo ucraniano.Em troca desse apoio do G7, o relatório sublinha que a Ucrânia se compromete a aplicar reformas “para enfatizar os seus compromissos com a democracia, o Estado de Direito, o respeito pelos Direitos Humanos e as liberdades dos media”, bem como “colocara a sua economia num caminho sustentável” e fortalecer “o controlo civil democrático dos militares".A decisão do G7 foi já comentada pelo porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, que advertiu que a concessão de garantias de segurança à Ucrânia “compromete a segurança da Rússia”.“Ao dar garantias de segurança à Ucrânia, [o G7] está a minar a segurança da Rússia", avisou Peskov.

Zelensky destaca “sucesso” da cimeira

Por sua vez, presidente ucraniano agradeceu o apoio dos aliados e afirmou que o acordo dos G7 representa “uma vitória significativa” para a segurança da Ucrânia., disse Zelensky.Volodymyr Zelensky considera que esta cimeira foi um “sucesso” e foi demonstrado um “apoio sem precedentes”, embora não tenha recebido um convite formal ou um calendário para a entrada na Ucrânia na NATO, como exigia.Na terça-feira, enquanto viajava a caminho de Vilnius, o presidente ucraniano disse ser “absurdo” omitir um prazo para a entrada na Aliança, mas Zelensky adotou uma nova postura esta quarta-feira.Embora saliente que um convite para a entrada na Aliança tivesse sido “ideal”, Zelensky diz ser “compreensível” que a Ucrânia não entre agora na NATO., disse Volodymyr Zelensky durante uma conferência de imprensa ao lado do secretário-geral da Aliança Atlântica.“Somos pessoas civilizadas e percebemos que não podemos pertencer à NATO enquanto estivermos no decorrer de uma guerra. Isto é claro”, acrescentou.O presidente ucraniano disse, porém, estar confiante na entrada na Aliança depois da guerra. "Estou confiante que depois da guerra a Ucrânia será membro da NATO. Faremos todos os possíveis para que isso aconteça".

Ucrânia mais perto, mas só entra para a NATO quando a guerra acabar

Ficou claro para a Ucrânia nesta cimeira que entrará para a Aliança Atlântica, mas tal só acontecerá quando o conflito com a Rússia terminar.Essa ideia foi tornada clara pelo secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, que afirmou que a Ucrânia vai ser convidada para integrar a organização “quando os Aliados assim decidirem e quando as condições estiverem reunidas”.Stoltenberg insistiu, no entanto, nos dois dias da cimeira que a Ucrânia está “mais perto do que nunca” da Aliança., disse o secretário-geral da NATO esta quarta-feira, acrescentando que os "aliados reafirmaram que a Ucrânia se tornará membro da Aliança e acordaram remover os requisitos para a adesão".“Iremos lançar o convite para que a Ucrânia se junte à NATO quando os aliados concordarem que as condições estão preenchidas”, referiu ainda, frisando que esta "é uma mensagem de união, forte, no caminho para que a Ucrânia se torne membro" da Aliança.

Zelensky volta a pedir mais armas

O presidente ucraniano voltou a pedir mais armas de longo alcance durante a cimeira.Esta quarta-feira, Zelensky manteve reuniões bilaterais com os Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Reino Unido, Japão e Países Baixos à margem do segundo dia da cimeira para garantir mais armas para a sua contraofensiva.e pediu ao presidente ucraniano que mostre mais “gratidão” pelos milhões de dólares que os aliados estão a enviar em sistemas de armas a Kiev.Questionado sobre estas declarações,Sobre as bombas de fragmentação, Zelensky reconheceu que há discordância dentro da NATO sobre a disponibilização pelos Estados Unidos, mas apontou que "tem de haver justiça", já que a Rússia também as utiliza."Sei que há pessoas que não partilham deste apoio, mas queria que olhássemos para isto de uma perspetiva de justiça. A Rússia utilizou sempre estas munições nos nossos territórios, estão a matar as nossas pessoas com elas, no nosso território que ocuparam", sustentou Volodymyr Zelensky."Tem de haver justiça e não é justo que o agressor que está a ocupar o nosso território as utilize", completou.O presidente ucraniano agradeceu aos EUA o envio e prometeu que estas bombas apenas seriam utilizadas "contra militares" da Rússia dentro do território ocupado da Ucrânia.