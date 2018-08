Russo detido na Alemanha por suspeitas de planear ataque

RTP22 Ago, 2018, 17:01 | Mundo

Magomed-Ali C., de 31 anos, é suspeito de planear um ataque na Alemanha. Esta quarta-feira, a polícia alemã deteve o cidadão russo, membro do movimento islâmico radical, no seu apartamento, em Berlim.



Segundo as autoridades foram encontradas no apartamento do suspeito várias quantidades de explosivos de triperóxido de triacetona (TATP), um explosivo usado em vários ataques terroristas na Europa, incluindo o de Manchester, no ano passado, e em Bruxelas, em 2016.



O Ministério Público afirma que o homem agia em conjunto com Clément Baur, um cidadão francês detido desde 2017 também por suspeita de preparar um ataque, desta vez em França. O cúmplice de 22 anos, conhecido por ter ligações a extremistas islâmicos chechenos, foi detido em Marselha juntamente com outro francês depois de terem sido encontradas em sua posse várias armas de fogo e três quilos de explosivos TATP.



De acordo com o comunicado do Ministério Público alemão, o suspeito russo e o cúmplice fabricavam um explosivo que planeavam detonar num local específico na Alemanha, desconhecido pelas autoridades. O objetivo era “matar o maior número possível de pessoas”.



O plano dos dois suspeitos tinha sido desmantelado já em 2016 por uma operação policial. No entanto, na altura, Magomed-Ali C. não foi detido por não representar uma ameaça imediata, segundo explica o jornal alemão Deutsche Welle.



O suspeito deve comparecer em tribunal na próxima quinta-feira. Procuradores dizem que vão pedir para que o suspeito continue detido.