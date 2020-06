Russos votam reformas à Constituição que conduzem Putin a novos mandatos

A votação oficial está marcada para 1 de julho, mas as autoridades russas decidiram antecipar a abertura das mesas de voto para controlar os ajuntamentos em tempos de pandemia.A atual Constituição, de 1993, não permite o exercício em funções do chefe de Estado mais de dois mandatos consecutivos., como afirmou o ativista da oposição, Alexei Navalny.Embora o presidente da Rússia não tenha declarado publicamente que concorreria novamente em 2024 quando o seu mandato atual terminar, disse não descartar essa hipótese “se a Constituição o estipular”.Putin considera importante ter essa opção de recandidatura. “Caso contrário, sei que daqui a dois anos, em vez de estar a trabalhar normalmente a todos os níveis do Estado, todos os olhos estarão em busca de potenciais sucessores”, disse o presidente russo durante uma entrevista no início desta semana.No referendo, os russos terão que responder sim ou não a um único projeto de reforma constitucional, apesar de esta abranger quase 200 emendas. A mais importante é a proposta que potencialmente permite que Putin lidere a Rússia até 2036, mas também pressupõe alterações conservadoras à Constituição, nomeadamente a

Segundo o Kremlin, “mais de metade” dos russos que vão a votos deverão apoiar as alterações à lei constitucional.





Espera-se que aproximadamente 110 milhões de eleitores se dirijam às urnas e os funcionários estão já a tomar medidas de acordo com os conselhos de saúde a seguir, fornecendo máscaras e desinfetantes nas mesas de votos em todo o país.

“Violação da Constituição”

Putin considerou que a sua proposta estava correta e disse estar “absolutamente convencido de que estamos a fazer a coisa certa”.No entanto, a atual votação tem sido alvo de críticas.O referendo sobre as emendas à Constituição estava inicialmente previsto para 22 de abril, mas Putin foi obrigado a adiar para julho devido à atual pandemia do Covid-19. Vários ativistas manifestaram-se em abril em oposição à votação, mas os protestos foram proibidos para evitar a propagação do novo coronavírus.A Rússia é o terceiro país mais afetado pela pandemia em todo o mundo, com mais de 613 mil casos confirmados e mais de 8.500 mortos, apesar de os analistas acreditaram que o verdadeiro número de óbitos seja muito superior.Os últimos dados divulgados mostram que foram registados 7113 casos nas últimas 24 horas.