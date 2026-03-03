Sá Pinto sobre Irão: "É inadmissível viver com esta falta de liberdade"

O treinador português referiu ser difícil viver no Irão devido à falta de "liberdade de expressão, de democraticamente exprimir a sua vontade".

"É inadmissível viverem-se com estes constrangimentos todos, com estas regras absurdas, com esta falta de liberdade", disse Sá Pinto à RTP.





Sá Pinto referiu-se ao número de mortos após as manifestações, que começaram em Teerão e que se alastraram a mais de 100 cidades em 31 províncias, acrescentando que faleceram muitos milhares de pessoas, falando mesmo "que foi uma catástrofe".





"Foram dias e dias e dias a matarem crianças, pessoas, jovens entre os 20 e os 30 anos, mais de 50 mil pessoas morreram por se manifestar pacificamente. Portanto foram mesmo assassinadas", afirmou Sá Pinto, acrescentando ser "difícil de admitir".





Ricardo Sá Pinto admitiu voltar ao Irão se houver mudança de regime e se o país voltar a ser "civilizado", até porque, diz o treinador português, o Irão "é um dos países mais antigos do mundo, com uma história incrível, uma cultura extraordinária. O país tem tudo para se reerguer e para se tornar num dos países mais bonitos do mundo e eu acredito que isso vá acontecer", concluiu Sá Pinto à RTP.







