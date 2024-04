"Saio de coração cheio", diz Luís Montenegro no final da visita a Cabo-Verde

Uma ocasião de "estreitar" uma relação "que tem novas circunstâncias, novos desafios", com vista "a poder servir os interesses do povo cabo-verdiano e do povo português".



O primeiro-ministro reuniu-se esta manhã com o embaixador português em Cabo Verde, com quem abordou formas de "agilizar os procedimentos de agendamento em Cabo Verde para a emissão de vistos para cabo-verdianos" e de estreitas laços com os portugueses distribuídos pelas ilhas do arquipélago.



Ao jornalista da RTP, Ricardo Mota, o primeiro-ministro afirmou que "saio de coração cheio" pela forma como tem estado a ser recebido e reconhecido pelos cabo-verdianos.



"Tenho de agradecer de forma muito profunda a todos os cabo-verdianos e também àqueles que vivem em Portugal, Contamos muito com eles", afirmou.