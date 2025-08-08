Sambista brasileiro Arlindo Cruz morre aos 66 anos

"Mais do que um artista, Arlindo foi um poeta do samba, um homem de fé, generosidade e alegria, que dedicou sua vida a levar música e amor a todos que cruzaram seu caminho", lê-se no comunicado na página oficial do seu Instagram.

"Sua voz, suas composições e seu sorriso permanecerão vivos na memória e no coração de milhões de admiradores", recorda-se na mesma nota, na qual se acrescenta que "Arlindo parte deixando um legado imenso para a cultura brasileira e um exemplo de força, humildade e paixão pela arte".

"Que sua música continue ecoando e inspirando as próximas gerações, como sempre foi seu desejo", conclui a mensagem.

O artista encontrava-se com a saúde debilitada desde 2017, quando sofreu um grave Acidente Vascular Cerebral (AVC).

No sambódromo de 2023, foi homenageado pela escola Império Serrano, atravessando toda a avenida no último carro da escola de samba.

Nascido em 14 de setembro de 1956, no bairro da Madureira, no Rio de Janeiro, Arlindo Domingos da Cruz Filho é, segundo a agência Brasil, autor de mais de 700 músicas, de verdadeiro samba `raiz`, como é assim chamado o samba que fala de luta dos mais desfavorecidos, do amor e do quotidiano das pessoas das comunidades.

Entre os maiores sucessos estão "O Show Tem que Continuar", "Meu Lugar", "Bagaço de Laranja" e "Meu Nome é Favela".