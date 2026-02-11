Sánchez diz que Estado "fará justiça, se necessário"

"O Estado no seu conjunto está a fazer e fará tudo" para acompanhar, apoiar e ajudar as vítimas e as famílias das vítimas e "para estabelecer as causas do acidente e, se for necessário e pertinente, fazer justiça", disse Sanchez, que falava no plenário do parlamento espanhol, em Madrid.

O líder do Governo espanhol afirmou que o acidente de Adamuz, Córdova, no sul de Espanha, está a ser investigado "com rigor" e de forma independente e garantiu que os trabalhos de renovação, manutenção e inspeção da via respeitaram todos os protocolos nacionais e europeus.

O primeiro relatório, ainda preliminar, da comissão independente que está a investigar o acidente apontou uma rutura de um carril, num ponto de soldadura feito há meses, como possível causa do acidente.

Sánchez sublinhou que a renovação integral, em 2025, da via onde ocorreu acidente, que envolveu dois comboios de alta velocidade, foi feita por "empresas de ponta" e superou todos os testes e inspeções de controlo.