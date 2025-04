Santa Sé liberta primeiras imagens de Francisco no caixão

Nas fotos e no vídeo captados na última noite, o papa está num caixão de madeira forrado com veludo vermelho, vestido com mitra branca e casula púrpura e a segurar um rosário.As imagens são da cerimónia de falecimento, realizada às 20h00 de segunda-feira (19h00 em Lisboa).

Os cardeais presentes em Roma reúnem-se esta terça-feira para a primeira congregação, esperando que ultimem os pormenores da trasladação do corpo definam a data do funeral.

O papa Francisco morreu na segunda-feira aos 88 anos.