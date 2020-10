"São todos uns golpistas". Ex-assessores acusam Trump de ridicularizar apoiantes cristãos em privado

Donald Trump chegou à presidência com um forte apoio por parte da comunidade cristã, que vê o presidente norte-americano como o “salvador” de um país a atravessar um período de declínio moral.Ao longo dos últimos anos, Trump tem colocado as suas prioridades em sintonia com a agenda cristã, que inclui o apoio de uma legislação contra o aborto, o reforço do apoio de orações em escolas públicas e, mais recentemente, a eleição de uma juíza conservadora (Amy Coney Barrett) para o Supremo Tribunal, em substituição da juíza liberal Ruth Ginsburg.Em suma, em vários discursos e entrevistas, Trump tem mantido a aliança com a ala religiosa mais conservadora sob a premissa de que a protege, enquanto os democratas a desrespeitam.disse o presidente durante um comício no início deste ano, ao mesmo tempo que argumenta queNo entanto, longe das câmaras e de todos os olhares, o presidente dos EUA ridiculariza os seus apoiantes cristãos, encarando-os com cinismo e desprezo, segundo revela uma reportagem de The Atlantic Em 2015, o pastor evangélico Creflo Dollar pediu aos seus fiéis que o ajudassem a financiar um jato privado avaliado em 60 milhões de dólares. Michael Cohen, então advogado de Trump, relata que o presidente ficou fascinado com a história e com aquilo que descreveu de “golpe”.No seu mais recente livro de memórias, “Disloyal”, o ex-advogado pessoal do presidente dos EUA relata que Trump, quando saía de uma reunião com vários pastores evangélicos em 2011, onde inclusivamente participou nas orações, lhe disse: “Consegues acreditar nesta porcaria?”. No entanto, segundo explica Cohen,Vários ex-assessores do partido Republicano confessaram aoque

Os antigos assessores admitiram que Trump – que não era conhecido por ser religioso antes de se tornar presidente – via a ala conservadora cristã "como uma espécie de grupo de especial vantagem" que ele poderia “enganar, usar, ou comprar”.

“O seu ponto de vista era:”, revelou um ex-consultor da campanha de Trump aDesafiado pelo jornal a responder a estas alegações, um porta-voz da Casa Branca respondeu que “as pessoas de fé sabem que o presidente Trump é um defensor da liberdade religiosa e da santidade da vida e que ele tomou fortes medidas para as apoiar e proteger a sua liberdade”. “O presidente é também conhecido pelas suas brincadeiras e pelo incrível sentido de humor que ele partilha com pessoas de todas as religiões”, acrescentou.

“Sempre achei que ele fosse ateu”

Alguns padres conservadores descreveram-no mesmo como um "cristão bebé".No entanto, para aqueles que trabalharam de perto com Trump e que o conhecem pessoalmente, a ideia de que o presidente tem uma faceta cristã chega a ser motivo de riso, disse Barbara Res, ex-administrativa da Trump Organization, a. “Ele não é um homem religioso”, disse ainda A. J. Delgado, que fez parte da equipa da campanha presidencial de Trump em 2016.