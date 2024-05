São Tomé e Príncipe. Rangel desdramatiza acordo militar com a Rússia e garante que cooperação não está em causa

Paulo Rangel encontrou-se esta terça-feira com José Manuel Albares, o chefe da diplomacia de Espanha.“Isto não é novidade nenhuma”, disse Rangel, lembrando que “os países lusófonos sempre tiveram relações, até de cooperação militar, com a União Soviética, primeiro, e depois com a Rússia. Muitos deles têm material ainda vindo desses tempos que precisa de reparação ou atualização”.

Gaza. Solução de dois Estados “é absolutamente fundamental”

O ministro dos Negócios Estrangeiros considera que a situação na Faixa de Gaza “é, do ponto de vista humanitário, uma catástrofe” e apela a um cessar-fogo imediato.Na segunda-feira, em entrevista ao jornal espanhol Paulo Rangel recusou chamar de genocídio ao que está a acontecer em Gaza , considerando injusto dizer que Israel está a eliminar o povo palestiniano.

Ligação por ferrovia a Madrid é uma prioridade do Governo

Questionado sobre as ligações ferroviárias a Madrid, Paulo Rangel afiançou que esta é uma prioridade do Governo, tal como a ligação Lisboa-Porto-Vigo, e garantiu que o Governo está a trabalhar nesse sentido.





“Aquilo que aqui ficou conversado e em que há um consenso de ambas as partes é que temos estas duas ligações para fazer. As duas têm o mesmo grau de prioridade e, portanto, temos de trabalhar em ambas ao mesmo tempo para recuperar o tempo perdido”, disse o ministro.Lisboa e Madrid são as únicas capitais europeias que não estão ligadas por comboio.