Sarkozy recluso surge em videoconferência ao lado dos advogados

Rosário salgueiro - correspondente Antena 1 em Paris Para o Tribunal Penal de Paris, Sarkozy permitiu conscientemente que os assessores solicitassem o financiamento a Muammar Kadhafi, líder líbio, em 2007.





Uma acusação com a qual Sarkozy não concorda, alegando que a sentença foi motivada por "ódio”.





Nesta audiência a partir da prisão de La Santé, o antigo presidente francês surgiu ao lado dos seus dois advogados, que apresentam argumentos para a libertação do antigo chefe de Estado. Nicolas Sarkozy entrou na sala de audiência com um casaco, uma camisola e uma camisa azul-escuro.







Também presentes na galeria da sala de tribunal reservada ao público estavam a mulher de Sarkozy, Carla Bruni, e dois dos filhos, Pierre e Jean.





De acordo com a agência France-Presse, a decisão sobre a libertação do antigo presidente pode ser anunciada ainda esta segunda-feira. E se o tribunal aprovar o pedido, Nicolas Sarkozy, com 70 anos, pode sair de imediato.