Suspeitas de corrupção e branqueamento. PJ faz buscas na Câmara da Nazaré, organismos do Estado e empresas

Sarkozy recluso surge em videoconferência ao lado dos advogados

Esta segunda-feira, Nicolas Sarkozy voltou a ser visto, através de videoconferência. O antigo presidente francês foi condenado a 21 de novembro por envolvimento no caso do financiamento líbio à campanha.

Antena 1 /
Foto: Hans Lucas via AFP

Para o Tribunal Penal de Paris, Sarkozy permitiu conscientemente que os assessores solicitassem o financiamento a Muammar Kadhafi, líder líbio, em 2007.
Rosário salgueiro - correspondente Antena 1 em Paris

Uma acusação com a qual Sarkozy não concorda, alegando que a sentença foi motivada por "ódio”.

Nesta audiência a partir da prisão de La Santé, o antigo presidente francês surgiu ao lado dos seus dois advogados, que apresentam argumentos para a libertação do antigo chefe de Estado.Nicolas Sarkozy entrou na sala de audiência com um casaco, uma camisola e uma camisa azul-escuro.

Também presentes na galeria da sala de tribunal reservada ao público estavam a mulher de Sarkozy, Carla Bruni, e dois dos filhos, Pierre e Jean.

De acordo com a agência France-Presse, a decisão sobre a libertação do antigo presidente pode ser anunciada ainda esta segunda-feira. E se o tribunal aprovar o pedido, Nicolas Sarkozy, com 70 anos, pode sair de imediato.

