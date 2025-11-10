Mundo
Sarkozy recluso surge em videoconferência ao lado dos advogados
Esta segunda-feira, Nicolas Sarkozy voltou a ser visto, através de videoconferência. O antigo presidente francês foi condenado a 21 de novembro por envolvimento no caso do financiamento líbio à campanha.
Para o Tribunal Penal de Paris, Sarkozy permitiu conscientemente que os assessores solicitassem o financiamento a Muammar Kadhafi, líder líbio, em 2007.Rosário salgueiro - correspondente Antena 1 em Paris
Uma acusação com a qual Sarkozy não concorda, alegando que a sentença foi motivada por "ódio”.
Nesta audiência a partir da prisão de La Santé, o antigo presidente francês surgiu ao lado dos seus dois advogados, que apresentam argumentos para a libertação do antigo chefe de Estado.Nicolas Sarkozy entrou na sala de audiência com um casaco, uma camisola e uma camisa azul-escuro.
Também presentes na galeria da sala de tribunal reservada ao público estavam a mulher de Sarkozy, Carla Bruni, e dois dos filhos, Pierre e Jean.
