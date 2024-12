Scholz garante aos refugiados sírios "integrados" que continuam bem-vindos

"Quem trabalha aqui, quem está integrado é e continua a ser bem-vindo à Alemanha. É uma evidência", disse Scholz, em mensagem divulgada na rede social X.

No mesmo texto, criticou "algumas declarações dos últimos dias" que "desestabilizaram profundamente as pessoas "de origem síria".

A Alemanha conta com cerca de um milhão de sírios, chegadas na sua maioria depois do início da guerra civil em 2011.

Na segunda-feira, a Alemanha, com outros membros da União Europeia, como Áustria e Suécia, anunciaram a suspensão das decisões sobre pedidos de asilo em curso de exilados sírios, depois do derrube do regime sírio.

No domingo, e desde então, a candidata a chanceler pelo partido da extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD), Alice Weidel, escreveu na X: "Não aceitamos mais ninguém!".

Um estudo publicado hoje realçou que o eventual regresso ao seu país dos sírios que vivem na Alemanha agravaria a falta de trabalhadores nos hospitais e em outros setores de atividade económica, como transportes e logística.

Na X, Scholz sublinhou que "cerca de cinco mil médicos sírios trabalham nos hospitais alemães".