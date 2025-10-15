"Se Acabó La Fiesta". Influencer e eurodeputado espanhol Alvise Pérez lança novo partido anti-imigração

Alvise Pérez, de 35 anos, conhecido pelo discurso provocador e com uma forte presença nas redes sociais, lançou o partido político Se Acabó La Fiesta (SALF), ou "Acabou-se a Festa", em português, aproveitando a hostilidade crescente em relação à imigração. O jovem político anunciou a participação do seu partido nas próximas eleições gerais para o Parlamento, previstas para 2027.





Num discurso perante milhares de apoiantes, Alvise Pérez prometeu combater a corrupção, a criminalidade e uma redução significativa de impostos. À luz da génese do seu partido focado no combate à imigração irregular, Pérez anunciou a intenção de avançar com o "maior plano de expulsões da história recente da Espanha", que será financiado pelo "congelamento" da ajuda pública ao desenvolvimento.



"Se a UE não respeitar a Espanha, o povo decidirá"





No seu discurso, o nacionalista espanhol criticou a União Europeia por ter traído, na sua leitura, os "princípios fundadores" em prol de uma "burocracia globalista", que beneficia a França e a Alemanha, e prometeu um referendo sobre a permanência do país no bloco europeu. "Se a UE não respeitar a Espanha, o povo decidirá em referendo", declarou.



O controverso eurodeputado Alvise Pérez tem uma forte presença nas redes sociais, com mais de um milhão de seguidores no Instagram, marcada por zombarias ao Parlamento Europeu, denúncias de corrupção ou gestos simbólicos de patriotismo, como um vídeo em que viaja até Marrocos de moto de água para plantar uma bandeira espanhola.

"Este sistema foi concebido para que trabalhes, pagues e te calares, e para que odeies quem se atreve a dizer-te isso", responde.



A nova formação política de direita Se Acabó La Fiesta (SALF), apresentado na altura como "um agrupamento de eleitores", surpreendeu ao obter cerca de 4,5 por cento dos votos e três assentos no Parlamento Europeu nas eleições europeias de 2024, apesar de ser uma formação emergente.



