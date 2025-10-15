Mundo
"Se Acabó La Fiesta". Influencer e eurodeputado espanhol Alvise Pérez lança novo partido anti-imigração
O jovem influencer e eurodeputado de extrema-direita Alvise Pérez lançou oficialmente, no último fim de semana, o partido anti-imigração Se Acabó La Fiesta (SALF), com a promessa de avançar com "o maior plano de expulsões da história recente de Espanha" para imigrantes em situação irregular.
Alvise Pérez, de 35 anos, conhecido pelo discurso provocador e com uma forte presença nas redes sociais, lançou o partido político Se Acabó La Fiesta (SALF), ou "Acabou-se a Festa", em português, aproveitando a hostilidade crescente em relação à imigração. O jovem político anunciou a participação do seu partido nas próximas eleições gerais para o Parlamento, previstas para 2027.
Num discurso perante milhares de apoiantes, Alvise Pérez prometeu combater a corrupção, a criminalidade e uma redução significativa de impostos. À luz da génese do seu partido focado no combate à imigração irregular, Pérez anunciou a intenção de avançar com o "maior plano de expulsões da história recente da Espanha", que será financiado pelo "congelamento" da ajuda pública ao desenvolvimento.
"Se a UE não respeitar a Espanha, o povo decidirá"
No seu discurso, o nacionalista espanhol criticou a União Europeia por ter traído, na sua leitura, os "princípios fundadores" em prol de uma "burocracia globalista", que beneficia a França e a Alemanha, e prometeu um referendo sobre a permanência do país no bloco europeu. "Se a UE não respeitar a Espanha, o povo decidirá em referendo", declarou.
O controverso eurodeputado Alvise Pérez tem uma forte presença nas redes sociais, com mais de um milhão de seguidores no Instagram, marcada por zombarias ao Parlamento Europeu, denúncias de corrupção ou gestos simbólicos de patriotismo, como um vídeo em que viaja até Marrocos de moto de água para plantar uma bandeira espanhola.
"E a Ucrânia, Gaza, o rabo da Aitana ou a contratação do Mbappé?", questiona o eurodeputado populista, numa publicação no X. "Este sistema foi concebido para que trabalhes, pagues e te calares, e para que odeies quem se atreve a dizer-te isso", responde.
Surpresa nas europeias e popularidade em risco
A nova formação política de direita Se Acabó La Fiesta (SALF), apresentado na altura como "um agrupamento de eleitores", surpreendeu ao obter cerca de 4,5 por cento dos votos e três assentos no Parlamento Europeu nas eleições europeias de 2024, apesar de ser uma formação emergente.
Nas últimas eleições, Alvise Perez beneficiou de um forte aumento dos votos na extrema-direita em toda a Europa, incluindo em Espanha. No entanto, a sua popularidade tem vindo a diminuir desde então, caindo para cerca de um por cento nas intenções de voto, de acordo com sondagens recentes.
O Supremo Tribunal de Espanha instaurou quatro processos contra Pérez, nomeadamente por suspeitas de financiamento ilegal do seu partido político e de assédio aos outros dois eurodeputados eleitos pelo movimento Se Acabó La Fiesta em 2024. O Ministério Público espanhol abriu o inquérito depois de ter encontrado indícios de um crime no pagamento de 100 mil euros em dinheiro.
c/ agências
O Supremo Tribunal de Espanha instaurou quatro processos contra Pérez, nomeadamente por suspeitas de financiamento ilegal do seu partido político e de assédio aos outros dois eurodeputados eleitos pelo movimento Se Acabó La Fiesta em 2024. O Ministério Público espanhol abriu o inquérito depois de ter encontrado indícios de um crime no pagamento de 100 mil euros em dinheiro.
c/ agências