"Secções esmagadas". Kim irritado com "grave acidente" em batismo de navio de guerra

Os meios de comunicação social estatais não mencionaram quaisquer vítimas ou feridos em resultado do incidente.



Não se sabe ao certo qual o castigo a que poderão ser sujeitos, mas o Estado autoritário tem historial em matéria de desrespeito pelos Direitos Humanos.

Segundo os ativistas, as pessoas podem ser presas por quase tudo, desde ver um DVD sul-coreano até tentar desertar.

Seul acusa Pyongyang de lançamento de mísseis

Os responsáveis dos três países "reafirmaram que os lançamentos da Coreia do Norte violam as resoluções relevantes do Conselho de Segurança das Nações Unidas".





c/ agências

, e que os envolvidos na conceção do navio fossem responsabilizados pelo incidente que, segundo ele, “danificou gravemente a dignidade e o orgulho da nossa nação num instante”.Kim sublinhou que os "erros irresponsáveis" dos culpados seriam "abordados na reunião plenária do Comité Central do Partido, a realizar no próximo mês".Kim atribuiu o acidente de quinta-feira, que teve lugar num estaleiro naval na cidade portuária de Chongjin, no leste do país, à “absoluta falta de cuidado, irresponsabilidade e empirismo não científico”.Kim considerou o navio de guerra um “avanço” na modernização das forças navais do país e disse que seria colocado em ação no início do próximo ano.Na altura, os meios de comunicação estatais transmitiram imagens de Kim a participar numa cerimónia com a filha, Kim Ju-ae, que muitos especialistas acreditam que será a sucessora no poder.A Coreia do Norte alegou que o navio estava equipado com as "armas mais poderosas" e que "entraria ao serviço no início do próximo ano".O reconhecimento público de falhas técnicas ou administrativas é altamente invulgar na Coreia do Norte. O regime esconde frequentemente incidentes que podem ser interpretados como sinais de fraqueza ou incompetência, especialmente em sectores estratégicos como o militar.Em novembro passado, descreveu a explosão em pleno ar de um satélite militar, seis meses antes, como um “fracasso gravíssimo” e criticou os funcionários que “conduziram irresponsavelmente os preparativos” para o mesmo.Em agosto de 2023, o Estado culpou um erro no sistema de emergência do lançamento de um satélite, mas afirmou que “não se tratava de um grande problema”O exército da Coreia do Sul afirmou esta quarta-feira que a Coreia do Norte disparou mísseis de cruzeiro não identificados para o mar.O último lançamento de mísseis por parte da Coreia do Norte tinha acontecido em 8 de maio.Na altura, os Estados Unidos, o Japão e a Coreia do Sul condenaram o lançamento como uma ameaça à paz e à segurança da região e da comunidade internacional.