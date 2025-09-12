Secretário de Estado dos EUA adverte que país responderá à "caça às bruxas" contra Bolsonaro

"Continua a perseguição política liderada por Alexandre de Moraes, sancionado por violar os direitos humanos, depois de ele e outros membros do Supremo Tribunal Federal do Brasil terem decidido injustamente prender o ex-presidente Jair Bolsonaro", denunciou Marco Rubio após o conhecimento da decisão de condenação. "Os Estados Unidos responderão em conformidade a esta caça às bruxas", acrescentou, sem dar mais detalhes.

Anteriormente, em declarações à imprensa, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse estar "surpreso" com a condenação e defendeu Jair Bolsonaro, um dos seus aliados no exterior, considerando-o um "bom homem".

Trump impôs há algumas semanas uma tarifa de 50% sobre a maioria dos produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos como retaliação pelo processo na justiça brasileira contra Bolsonaro, uma medida rejeitada pelo governo do Brasil, liderado pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O governo americano também sancionou e proibiu a entrada no país do juiz Alexandre de Moraes, instrutor do caso Bolsonaro, a quem acusa de realizar uma "caça às bruxas".

Bolsonaro foi condenado hoje pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil a 27 anos e três meses de prisão por ter conspirado contra a ordem democrática após a sua derrota nas eleições de 2022 frente ao atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula da Silva tomou posse a 01 de janeiro de 2023 e, uma semana depois, milhares de ativistas de extrema-direita invadiram violentamente os edifícios da Presidência, do Parlamento e do próprio Supremo Tribunal Federal, em Brasília.