Secretário de Estado dos EUA visita Cabo Verde, Costa do Marfim, Nigéria e Angola

Este será um regresso de Antony Blinken ao continente africano, onde os Estados Unidos procuram contrariar os avanços da Rússia e da China.

"Ao longo da viagem, o secretário irá destacar como os Estados Unidos aceleraram a parceria EUA-África desde a Cimeira de Líderes EUA-África, incluindo em áreas como clima, alimentação e segurança sanitária", disse o Departamento de Estado em comunicado.

"Também enfatizará a nossa parceria económica centrada no futuro e a forma como os Estados Unidos estão a investir em infraestruturas em África para impulsionar o comércio bilateral, criar empregos a nível nacional e no continente e ajudar África a competir no mercado global", acrescentou.

Parcerias de segurança, respeito pelos direitos humanos, promoção da democracia e a expansão do Estado de direito serão também prioridades do líder da diplomacia norte-americana neste regresso a África, depois de uma série de viagens ao Médio Oriente com foco na guerra entre Israel e o grupo islamita palestiniano Hamas.

Ainda de acordo com o executivo, Blinken vai reafirmar o compromisso de Washignton com parceiros costeiros da África Ocidental através da Estratégia para Prevenir Conflitos e Promover a Estabilidade, a parceria dos Estados Unidos com a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) para enfrentar os desafios regionais.

Por outro lado, o apoio à liderança africana na desescalada das tensões e na adoção de soluções diplomáticas para o conflito no leste da República Democrática do Congo será uma das prioridades de Antony Blinken.

"Os Estados Unidos reafirmam o seu compromisso sustentado com o envolvimento de alto nível dos Estados Unidos em África", de acordo com a mesma nota.

Esta será a quarta viagem do secretário de Estado a África desde que assumiu o cargo.

A visita de Blinken após o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, ter estado na Costa do Marfim na quarta-feira, a última paragem de uma viagem africana que o levou ao Egito, Tunísia e Togo.

Em novembro, o Presidente norte-americano, Joe Biden, reuniu-se com o homólogo angolano, João Lourenço, na Casa Branca e prometeu visitar o país africano.

O Presidente dos Estados Unidos, que quer competir com a China e com os gigantescos investimentos de Pequim em África, tem procurado dar continuidade à Cimeira de Líderes EUA-África, realizada em dezembro de 2022, em particular no que diz respeito à forma como os Estados Unidos e as nações africanas podem continuar a trabalhar em conjunto para enfrentar os desafios regionais e globais.