Secretário-geral da NATO estará em Lisboa na 2ªf para encontros com Marcelo e Montenegro

Em comunicado, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) anunciou que Mark Rutte, ex-primeiro-ministro dos Países Baixos, estará em Lisboa na segunda-feira, com uma agenda que inclui encontros com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, e com os ministros com as pastas dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, e da Defesa Nacional, Nuno Melo.

Estão previstas declarações conjuntas com Luís Montenegro.

A viagem faz parte dos contactos que o secretário-geral da Aliança Atlântica promove junto dos Estados-membros, nomeadamente para começar a preparação da cimeira da NATO, que este ano se realiza em Haia.

Portugal é um dos países fundadores da NATO, organização político-militar que foi criada em 04 de abril de 1949.

Entre os temas a abordar nesta deslocação deverá estar o repto feito por Mark Rutte para que os Estados-membros invistam mais em defesa, mas também a posição defendida pelo novo Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, que exige um investimento do Produto Interno Bruto (PIB) em defesa na ordem dos 5%.

Portugal planeia atingir os 2% do PIB em defesa em 2029.

Também na segunda-feira, Mark Rutte desloca-se a Espanha, onde irá encontrar-se com o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez.

AFE // SCA

Lusa/Fim