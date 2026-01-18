Secretário-geral da NATO falou com Trump sobre Gronelândia e Ártico

"Discuti a situação de segurança na Gronelândia e no Ártico com o presidente dos Estados Unidos. Vamos continuar os nossos esforços nesta matéria e espero encontrá-lo em Davos no final da semana", disse Rutte à agência X, sem adiantar mais pormenores sobre o conteúdo da aguardada conversa telefónica.





O aliados europeus da Aliança estão preocupados com a possibilidade de uma invasão militar norte-americana da Gronelândia, o que poria em risco a NATO.





Esta semana, oito países da Eurpa enviaram contingentes e materiais militares para a ilha dinamarquesa do Ártico, em apoio declarado a Copenhaga, mas também num desafio claro ao presidente norte-americano. Trump quer anexar ou adquirir a Gronelândia, argumentando que a ilha é essencial para a defesa dos Estados Unidos e alegando que a Dinamarca não tem meios para reforçar as defesas contra um eventual ataque russo ou chinês.



As alterações climáticas têm aberto novas rotas marítimas através do Ártico, devido ao degelo, aumentando o valor estratégico da Gronelândia para os países NATO.





Trump ameaçou aplicar tarifas aos oito países que enviaram tropas para a Gronelândia, em retaliação pelo que considera entraves à sua estratégia para a ilha.





O bloco europeu afirmou que vai apresentar uma resposta unida e está a estudar as alternativas, recusando a chantagem de Donald Trump.A possibilidade da União Europeia impôr por sua vez tarifas a produtos importados dos EUA, está em cima da mesa e poderádarinício a uma guerra comercial entre os parceiros tradicionais.





De acordo com o Financial Times, este domingo, as capitais europeias poderão impor aos Estados Unidos tarifas no valor de 93 mil milhões de euros (107,71 mil milhões de dólares).





Podem preferir restringir o acesso das empresas norte-americanas ao mercado do bloco.



