Sede europeia da petrolífera venezuelana sai de Lisboa para Moscovo

Paulo Alexandre Amaral - RTP01 Mar, 2019, 18:36 / atualizado em 01 Mar, 2019, 18:43 | Mundo

Recusando pronunciar-se sobre esta matéria, o ministro Augusto Santos Silva declarou que é antes o regime de Nicolás Maduro que deve ser questionado sobre a alegação de que os ativos da empresa não estão seguros em Portugal.



“A profunda crise social e humanitária que se vive na Venezuela hoje (...) tem uma raiz política [e a solução passa por] um processo de transição pacífica e sem confrontações que devolva ao povo venezuelano o exercício da sua soberania plena através de eleições”, declarou Santos Silva aos jornalistas, à margem de uma sessão comemorativa dos 90 anos do Instituto Camões.



O ministro reiterou, assim, a posição portuguesa assumida no início de fevereiro, quando o Governo reconheceu Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela, instando Nicolás maduro a realizar novas eleições na Venezuela.Delcy com Lavrov em Moscovo

Em Moscovo, a vice-presidente venezuelana surgiu esta sexta-feira ao lado do chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, anunciando a transferência da sede europeia da PDVSA, com o argumento de que “a Europa não garante o respeito pelos nossos ativos”.



O anúncio da vice Delcy Rodriguez sugere que Nicolás Maduro estará a fazer um rearranjo da sua rede de apoios na sequência dos reconhecimentos de Guaidó como presidente interino do país. Portugal alinhou desde início com esse grupo de países que procura forçar o regime a realizar novas eleições “livres e justas”. A própria governante admitiu ser “o momento ideal [para estas alterações], já que estamos a reconfigurar as nossas relações”.



Na conferência de imprensa a partir de Moscovo, Delcy Rodriguez falou em “roubo à mão armada” quando acusou os países capitalistas de violarem as “suas próprias leis ao congelarem os bens da Venezuela que se encontravam em bancos ocidentais”.



Rússia e China têm permanecido aliados leais de Maduro e esta tarde Sergei Lavrov, tratando a sua convidada por “cara Delcy”, fez questão de enviar para o exterior essa imagem de reforço da cooperação entre os dois países.



“Na situação atual, eu gostaria de sublinhar em especial que o presidente Putin dirige palavras de apoio e solidariedade ao seu colega e amigo, presidente Nicolás Maduro”, sublinhou Lavrov, acusando os Estados Unidos de quererem desestabilizar a situação na Venezuela para justificar uma intervenção armada.

Moscovo salvaguarda investimento





“Ninguém esconde isto em Washington”, declarou o chefe da diplomacia de Moscovo, que procura salvaguardar Maduro, defendendo também o interesse das maiores companhias petrolíferas russas, que têm investidos mais de 15 mil milhões de euros na república bolivariana.









Posição que contrasta com o posicionamento dos norte-americanos, que esta sexta-feira alargaram as sanções económicas à Venezuela, atingindo altos cargos do Governo de Nicolás Maduro e a própria PDVSA, principal fonte de rendimento da Venezuela.





Os visados são agora seis chefias do exército e da polícia – entre os quais se inclui o comandante-geral da Guarda Nacional Bolivariana – que vêem os bens e contas congeladas nos Estados Unidos. Além de que não podem entrar em território norte-americano e estão impedidos de participar em qualquer tipo de negócio com empresários ou companhias norte-americanos.

Lavrov anunciou ainda a disposição da Rússia de “ampliar a ajuda à Venezuela para ajudar o governo a resolver os problemas sociais e económicos, o que inclui envio de ajuda humanitária legítima”.