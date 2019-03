Venezuela. Rangel e Governo trocam críticas sobre política e diplomacia

Carlos Santos Neves - RTP01 Mar, 2019, 14:57 / atualizado em 01 Mar, 2019, 15:08 | Mundo

Foi na quinta-feira que Paulo Rangel instou o Executivo a clarificar se, entre “3,5 milhões de refugiados” que abandonaram território venezuelano, há registo de portugueses. E acusou o Ministério dos Negócios Estrangeiros de protagonizar uma “diplomacia de pantufas”.Paulo Rangel deslocou-se recentemente à fronteira da Colômbia com a Venezuela.





“Eu ouvi o Presidente da República, quando recebeu o Presidente do Peru, dizer que havia portugueses entre os refugiados no Peru. O Governo português nunca nos falou nisso, será que eles existem, estão identificados, está a ser canalizada ajuda?”, perguntou na última noite o eurodeputado, ao intervir nas jornadas parlamentares do PSD.



“A forma como este Governo tratou a questão da Venezuela é o que chamo de diplomacia de pantufas ou uma política de veludo”, acentuaria Rangel, já depois de apelar ao Governo para que, a existirem refugiados portugueses, os fosse “buscar ao Peru, ao Brasil, à Colômbia”, dando-lhes “condições de dignidade em Portugal”.



“Não há milagres. As pessoas que integram este Governo, os seus principais ministros, alguns secretários de Estado promovidos, eram as pessoas que andavam a atravessar o Atlântico com os computadores Magalhães no tempo de Hugo Chávez”, reprovou mesmo o antigo líder parlamentar laranja.

Confrontado com estas palavras, o ministro dos Negócios Estrangeiros imputou esta sexta-feira a Paulo Rangel um exercício de aproveitamento político da crise venezuelana.



Lisboa foi uma das capitais europeias que reconheceram legitimidade ao autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó.



“Faço uma distinção muito clara entre o que é utilizar as dificuldades para tentar obter ganhos eleitorais, que não é a minha praia, e as minhas responsabilidades enquanto chefe da diplomacia portuguesa”, reagiu Augusto Santos Silva, que falava na sequência de uma sessão comemorativa dos 90 anos do Instituto Camões.Por sua vez, o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas falou também de aproveitamento “para fins político-partidários” e propôs-se “responder a Paulo Rangel com perguntas”.”Onde estava quando o Estado decidiu não cobrar emolumentos consulares, num apoio que vale mais de 12 milhões de euros, onde estava quando desde 2017 o Estado português começou a enviar medicamentos, totalizando mais de 500 quilos até hoje, onde estava quando foi entregando apoios sociais a idosos carenciados, num montante superior a 750 mil euros, e de apoio ao associativismo superior a 100 mil euros?”, indagou José Luís Carneiro, em declarações à agência Lusa.A situação da comunidade de portugueses e luso-descendentes na Venezuela, reforçou o secretário de Estado, “é um tema muito sensível e relevante e não se compadece com tentativas de instrumentalização político-partidária numa época eleitoral”.No entender de José Luís Carneiro, Paulo Rangel, “em detrimento de utilizar para fins eleitorais um tema tão sensível da sociedade portuguesa e querer utilizar para fins eleitorais um tema que exige grande compromisso e sentido de Estado, devia preocupar-se em fazer chegar ao Ministério dos Negócios Estrangeiros os casos de necessidade identificados na deslocação que teve agora, ao fim de quatro anos, à fronteira com a Venezuela, para o MNE poder prestar o apoio àqueles que diz ter encontrado na deslocação que fez”.Questionado pela Lusa sobre o número de portugueses “refugiados”, o secretário de Estado das Comunidades sublinhou que o Governo “não costuma utilizar essa linguagem”, esclarecendo em seguida que, nos últimos quatro anos, deixam a Venezuela 5450 portugueses, que procuraram ajuda nas embaixadas do país em países vizinhos.“Relativamente aos casos identificados como de necessidade, foram devidamente encaminhados para a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e tem vindo a ser prestada uma retaguarda de apoio”, frisou José Luís Carneiro.Desde 2015, foram registadas 4168 inscrições consulares de portugueses saídos da Venezuela para o Panamá, 500 na Argentina, 374 no Chile, 205 na Colômbia, 61 no Uruguai e 20 no Peru.