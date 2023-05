Segunda volta na Turquia. A importância do voto curdo

Reuters

Os turcos voltam às urnas no próximo domingo para a segunda volta das eleições presidenciais, que podem reconduzir Recep Tayyip Erdogan no cargo que ocupa. Mas os resultados obtidos na primeira volta por Kemal Kılıçdaroğlu, principal adversário do atual chefe de Estado, não deixam antever um desfecho simples.