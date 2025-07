Segurança de centro de ajuda em Gaza viu colegas a alvejar palestinianos

Esta sexta-feira a Organização Mundial da Saúde revelou que hospital Nasser, em Gaza, está a funcionar como "uma enorme ala de trauma" devido a um afluxo de pacientes feridos em locais de distribuição de alimentos não pertencentes às Nações Unidas. "Há semanas que se assiste a ferimentos diários e a maioria provém dos chamados locais seguros de distribuição de alimentos não pertencentes às Nações Unidas. O hospital está agora a funcionar como uma ala de trauma maciço".

O homem, que disse ter trabalhado nos quatro locais de distribuição da GHF, descreveu uma cultura de impunidade com poucas regras ou controlos.

Os chefes de equipa referiram-se aos habitantes de Gaza como “hordas de zombies”, disse o antigo segurança, “insinuando que estas pessoas não têm valor”.

Cidade na Cisjordânia transforma-se em “grande prisão”

Oito mil residentes em dez hectares

Israel diz que as suas cercas e barreiras na Cisjordânia são necessárias para proteger os colonos judeus que se mudaram para lá desde que Israel capturou o território numa guerra de 1967.

Israel aumentou a sua presença militar na Cisjordânia imediatamente após o ataque surpresa do Hamas em outubro de 2023, que precipitou a guerra que devastou o outro principal território palestiniano, a Faixa de Gaza.

Mohammad Jammous, de 34 anos, que cresceu em Jericó e vive em Ramallah, costumava ver a sua família quase todas as semanas. Com a viagem de uma hora a prolongar-se por várias horas em cada sentido, diz que agora só a pode visitar uma vez por mês.

“Estão a fazer tudo o que podem para tornar a vida extremamente difícil para o nosso povo”, disse o primeiro-ministro palestiniano Mohammad Mustafa aos jornalistas no mês passado.

Faz o que quiseres"., acrescentou a testemunha à BBC.Segundo o segurança, cada local de distribuição de ajuda humanitária tinha câmaras de vigilância que monitorizavam a atividade na zona e que a insistência da GHF em que ninguém tinha sido ferido ou alvejado era “uma mentira descarada”.A GHF afirmou que os tiros ouvidos nas imagens partilhadas com a BBC provinham das forças israelitas.Disse ter testemunhado várias ocasiões em que palestinianos pareciam ter sido gravemente feridos, incluindo um homem que tinha uma lata cheia de gás pimenta na cara e uma mulher que, segundo ele, foi atingida pela parte metálica de uma granada de atordoamento, indevidamente disparada contra uma multidão."A peça de metal atingiu-a diretamente na cabeça e ela caiu no chão, sem se mexer", esclareceu. "Não sei se ela estava morta. Sei, de facto, que estava inconsciente e completamente mole".As organizações, incluindo a Oxfam e a Save the Children, afirmam que as forças israelitas e os grupos armados disparam "regularmente" contra os palestinianos que procuram ajuda.Israel nega que os seus soldados disparem deliberadamente contra os beneficiários da ajuda e afirma que o sistema da GHF fornece assistência direta às pessoas que dela necessitam, contornando a interferência do Hamas.A GHF afirma ter entregado mais de 52 milhões de refeições em cinco semanas e que outras organizações "assistem impotentes à pilhagem da sua ajuda".Uma vedação metálica de cinco metros de altura atravessa o limite oriental de Sinjil, uma cidade palestiniana na Cisjordânia ocupada por Israel. Pesados portões de aço e bloqueios de estradas vedam todas as vias de entrada e saída da cidade, vigiados por soldados israelitas em postos de guarda., disse Mousa Shabaneh, 52 anos, pai de sete filhos, à Reuters, observando resignado enquanto os trabalhadores erguiam a vedação no meio do viveiro, nos limites da cidade, onde plantava árvores para venda, a sua única fonte de rendimento.“Agora, é claro, estamos proibidos de ir ao viveiro. Todas as árvores que eu tinha foram queimadas e perderam-se”, conta. “No final, acabaram com o nosso sustento.”Mas muitos dizem agora que o aumento dramático dessas barreiras desde o início da guerra em Gaza colocou cidades e aldeias num estado de cerco permanente.Uma vez que os residentes continuam a poder entrar e sair através da única entrada que resta, considera-se que a política permite o “livre acesso” à cidade, segundo os militares.As pessoas que vivem em Sinjil têm agora de caminhar ou conduzir por ruas estreitas e sinuosas até ao único ponto de entrada permitido. Alguns atravessam as estradas fechadas a pé para chegar aos carros do outro lado.Aqueles que outrora ganhavam o seu sustento nas terras circundantes estão efetivamente isolados, disse Bahaa Foqaa, o vice-presidente da câmara. Segundo o autarca,“Esta é a política que o exército de ocupação usa para intimidar as pessoas e quebrar a vontade do povo palestiniano”.O chefe do Conselho Regional de Binyamin, que governa os 47 colonatos israelitas na parte da Cisjordânia onde se situa Sinjil, disse que a vedação da cidade era necessária porque os seus residentes tinham atirado pedras e cocktailsa carros na autoestrada próxima, apenas porque os ocupantes eram judeus."O levantamento das restrições aos árabes-palestinianos encorajaria o assassínio em massa de judeus", afirmou à Reuters.A maioria dos países considera essas comunidades uma violação das Convenções de Genebra, que proíbem a instalação de civis em terras ocupadas; Telavive diz que os colonatos são legais e justificados por laços históricos e bíblicos dos judeus com a terra.De um dia para o outro, foram colocados montes de terra e pedras pesadas nas estradas. Em seguida, portões de metal pesado, geralmente pintados de amarelo ou laranja, foram instalados e trancados pelos militares nas entradas das comunidades palestinianas, muitas vezes levando a estradas também usadas pelos colonos.Embora a Cisjordânia tenha sido, em grande parte, poupada à ofensiva total em Gaza, a vida tem-se tornado cada vez mais precária. A proibição de entrar em Israel para trabalhar cortou abruptamente a subsistência de dezenas de milhares de trabalhadores.Ospara controlar os movimentos e responder às ameaças provenientes das comunidades palestinianas.Dizem que o tiro pode sair pela culatra contra Israel, levando mais jovens a simpatizar com os militantes.