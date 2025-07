Liderança do Hamas discute cenário de cessar-fogo em Gaza

Nos últimos dias, Israel intensificou a sua ofensiva, lançando uma intensa vaga de ataques aéreos em toda a Faixa de Gaza que matou mais de 250 palestinianos, incluindo muitas mulheres e crianças.

Desde o fracasso do anterior cessar-fogo em março, mais de seis mil pessoas foram mortas em Gaza e a crise humanitária agravou-se.

Na terça-feira, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que Israel tinha aceitado as condições necessárias para finalizar um cessar-fogo de 60 dias com o Hamas, durante o qual as partes trabalharão para acabar com a guerra.

De acordo com a proposta, a ajuda entraria imediatamente em Gaza e os militares israelitas retirariam gradualmente de partes do território. As negociações sobre um cessar-fogo permanente começariam imediatamente.

A campanha militar de retaliação de Israel matou pelo menos 57 mil pessoas em Gaza, também na sua maioria civis, de acordo com uma contagem do Ministério da Saúde do território, considerada fiável pelas Nações Unidas e por muitos governos ocidentais.







Ose, mais tarde, emitiram um comunicado confirmando que estavam a falar com outras “fações palestinianas” antes de anunciarem formalmente uma resposta.Aspara permitir à organização reagrupar-se e planear uma nova estratégia, segundo fonte familiarizada com o debate interno, citada pelas agências., mas no terreno, em Gaza, os ataques israelitas intensificados continuaram sem parar, matando pelo menos 59 pessoas na quinta-feira, de acordo com as autoridades de saúde do território.Os mediadores egípcios e do Catar têm estado a trabalhar para obtar garantias norte-americanas e internacionais de que as conversações sobre o fim da guerra continuariam como forma de convencer o Hamas a aceitar uma proposta de trégua de dois meses, disseram fontes de segurança egípcias., a recente guerra entre Israel e o Irão e outras questões regionais.. Mas os sucessos de Israel na guerra contra o Irão reforçaram a sua posição política e as sondagens de opinião em Israel mostram um forte apoio a um acordo."A julgar pelos sinais do Hamas, há uma grande probabilidade de iniciarmos conversações de proximidade nos próximos dias. Se houver consentimento para as conversações de proximidade, haverá um acordo", disseram altos funcionários israelitas ao, uma importante rede de televisão israelita.Fonte próxima de Netanyahu afirmou à Reuters que os preparativos para aprovar o acordo de cessar-fogo estão agora em curso. Outra fonte israelita disse que uma delegação israelita se preparava para participar nas conversações indiretas mediadas pelo Catar e pelo Egito para cimentar o acordo, caso o Hamas respondesse positivamente.desde o ataque do Hamas ao sul de Israel em outubro de 2023, que desencadeou o conflito em curso, e, revelou na quinta-feira uma fonte familiarizada com as negociações. Dos 50 reféns que ainda estão em Gaza, acredita-se que 20 ainda estejam vivos.“Esperamos que o acordo esteja concluído, mas penso que tudo dependerá do que o Hamas estiver disposto a aceitar”, disse Mike Huckabee, embaixador dos EUA em Israel, aode Israel, na quinta-feira. "Uma coisa é clara: o presidente quer que isto acabe. O primeiro-ministro quer que acabe. O povo americano e o povo israelita querem que isto acabe".Huckabee acrescentou que participará nas negociações na próxima semana, na Casa Branca, quando Netanyahu deve encontrar-se com Trump.Netanyahu visitou oisraelita de Nir Oz na quinta-feira, pela primeira vez desde o ataque do Hamas em 2023. A comunidade foi uma das mais afetadas, tendo quase um em cada quatro residentes sido raptado ou morto."Sinto-me profundamente empenhado - em primeiro lugar, em garantir o regresso de todos os nossos reféns, todos eles. Ainda há 20 que estão vivos e há também os que já faleceram, e vamos trazê-los todos de volta", disse Netanyahu.As Forças de Defesa de Israel afirmam que “seguem o Direito Internacional e tomam as precauções possíveis para atenuar os danos causados aos civis” quando atacam “alvos terroristas”.