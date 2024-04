"Segurança do flanco oriental da NATO". Polónia pronta a acolher armas nucleares

", afirmou o presidente polaco, Andrzej Duda, ao diário

A Polónia, forte apoiante da Ucrânia, faz fronteira com o enclave russo de Kaliningrado e com a Bielorrússia, aliada de Moscovo. Kaliningrado ficou isolada de Moscovo quando a Lituânia se tornou independente, no colapso da União Soviética, em 1991.

Andrzej Duda, que se encontra no Canadá depois de uma visita aos Estados Unidos, onde se encontrou com o antigo presidente Donald Trump e visitou a ONU, acrescentou que a"Já abordei este assunto em várias ocasiões. Devo admitir que quando me perguntam sobre o assunto declarei a nossa disponibilidade", frisou. O chefe de Estado polaco encontrou-se com o seu homólogo americano Joe Biden em março.Segundo Duda, "a, dois territórios que fazem fronteira com a Polónia.Em junho de 2023, o presidente russo Vladimir Putin anunciou que tinha transferido as primeiras armas nucleares para a Bielorrússia.Na Cimeira de Vilnius, em 2023, os aliados reafirmaram que a NATO faria "tudo o que for necessário para garantir a credibilidade, a eficácia, a segurança e a proteção da sua missão de dissuasão nuclear, incluindo a continuação da modernização das suas capacidades nucleares e a atualização do seu processo de planeamento".

Ocidente à beira de conflito entre potências nucleares

O ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, afirmou esta segunda-feira que o apoio dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e França à Ucrânia está a alimentar sérios riscos estratégicos que aumentaram o risco de um confronto direto entre as maiores potências nucleares do mundo."Os ocidentais estão perigosamente à beira de um confronto militar direto entre potências nucleares, o que tem consequências catastróficas", disse Lavrov.Os Estados Unidos e os seus aliados afirmam que estão a ajudar a Ucrânia a defender-se da agressão russa e que é a Rússia que está a agravar as tensões este-oeste, nomeadamente ao emitir repetidos avisos sobre o perigo de um conflito nuclear.", sublinhou Lavrov.

Os três países ocidentais com armas nucleares são os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a França.