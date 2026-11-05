Seguro confirma realização da Cimeira Ibero-Americana de 2030 em Portugal

Ainda antes, em 2028, a Cimeira Ibero-Americana irá realizar-se nas Honduras.





António José Seguro falava aos jornalistas em conferência de imprensa, após o fim da 30.ª Cimeira Ibero-Americana, que decorreu em Madrid.

No encerramento da cimeira, o chefe de Estado português enfatizou a importância da cooperação “entre povos dos dois lados do Atlântico”.António José Seguro assinalou que Portugal deu grande importância a estas conferências desde 1991, estando “sempre representado ao mais alto nível”.“Talvez por isso a disponibilidade que manifestámos em nome do Estado português para acolher em 2030 esta conferência foi concretizada e hoje garantida”, afirmou.