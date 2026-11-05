País
Cimeira Ibero-Americana. Seguro quer "voz de paz e diálogo"
Além do Presidente da República, também o primeiro-ministro discursou no último dia da 30.ª Cimeira Ibero-Americana que decorre em Madrid. Montenegro anunciou a duplicação das verbas para a Comunidade
António José Seguro pediu na manhã desta quinta-feira o reforço da voz ibero-americana na esfera internacional, considerando que, num mundo marcado pela fragmentação e pela rivalidade entre grandes potências, a comunidade pode assumir um papel de ligação entre regiões, culturas e civilizações.
"Esta comunidade pode fazer uma ponte entre regiões, culturas e civilizações", afirmou o chefe de Estado, durante a XXX Cimeira Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo, que decorre em Madrid, sob a presidência do Rei de Espanha, Felipe VI.
Perante a atual conjuntura internacional, António José Seguro considerou fundamental a procura de "ações e soluções coordenadas da comunidade internacional", defendendo o diálogo como instrumento para resolver divergências, concertar posições e estabelecer parcerias.
Para o chefe de Estado, os países ibero-americanos devem transformar os seus laços históricos, linguísticos e culturais numa capacidade efetiva de influência internacional, afirmando uma comunidade com voz própria e orientada para a paz.
António José Seguro considerou que o reforço da comunidade deve partir da capacidade de superar diferenças e fortalecer os valores comuns, promovendo a sua afirmação e projeção global.
Portugal continuará empenhado neste objetivo, garantiu, destacando a oportunidade de elevar a voz ibero-americana no Conselho de Segurança das Nações Unidas, onde assumirá, em janeiro de 2027, um lugar de membro não permanente para o biénio 2027-2028.
Nesse palco, Portugal manterá "um firme compromisso em prol do multilateralismo e de uma ordem internacional baseada no pleno respeito pelo direito internacional, a Carta das Nações Unidas, os Direitos Humanos e o Estado de Direito".
O Presidente da República destacou ainda o bilinguismo como instrumento de coesão e afirmação internacional, defendendo a valorização do português e do espanhol, duas línguas que, em conjunto, representam mais de 850 milhões de falantes.
Portugal vai duplicar contribuição para a Comunidade Ibero-Americana
Já o primeiro-ministro, Luís Montenegro, sublinhou a importância da economia como um laço forte que tem "margem para crescer" e anunciou que Portugal vai duplicar a contribuição anual para a Secretaria-Geral Ibero-Americana, "um sinal de empenho e de confiança na nossa Comunidade".
Luís Montenegro destacou também os "eventos climáticos extremos que afetam os nossos países" para destacar que "são motivos mais do que suficientes para que nos juntemos e cooperemos".
A cimeira decorre em Madrid, começou na quarta e termina esta quinta, sob o lema 'Ibero-América. Juntos construímos a nossa Comunidade. Juntos projetamo-la para o futuro e para o mundo'.
Tem como prioridades a Aliança Digital Ibero-Americana, a redução do risco de catástrofes, os cuidados e apoios, o reconhecimento de estudos e diplomas e o relançamento da cooperação ibero-americana.