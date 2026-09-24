Seguro recebido a sós por Leão XIV no Vaticano durante 40 minutos

Segundo fonte da Presidência da República, António José Seguro esteve reunido a sós com o Papa durante 40 minutos. A seguir, houve um momento alargado à comitiva do chefe de Estado português, com a habitual troca de presentes.

O Presidente da República ofereceu ao Papa Leão XIV uma escultura em porcelana de Cristo crucificado, da Vista Alegre, da autoria do arquiteto português Álvaro Siza Vieira, adiantou a mesma fonte.

A comunicação social não pôde entrar no Palácio Apostólico, apenas registar a chegada do chefe de Estado, acompanhado pela sua mulher, Margarida Maldonado Freitas, ao Pátio de São Dâmaso, perante um destacamento honorífico da Guarda Suíça Pontifícia, cerca das 08:45 locais (09:45 em Lisboa).