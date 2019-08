Seis estudantes feridos em ataque com machado numa escola brasileira

Lusa22 Ago, 2019, 07:14 | Mundo

Informações preliminares das autoridades brasileiras indicam que o jovem atacante de 17 anos entrou no Instituto Estadual de Educação Assis Chateaubriand na tarde de quarta-feira e tentou atear fogo a uma sala de aula, tendo atacado com um machado os alunos que fugiam do recinto, até que acabou desarmado por um professor, momento em que escapou.

Segundo o Hospital das Charqueadas, as seis vítimas - quatro meninas e os dois meninos -, com idades entre os 12 e 14 anos, tiveram alta.

"Todos os estudantes apresentaram ferimentos superficiais e nenhum precisou de cirurgia", confirmou o hospital em comunicado.

Os alunos que testemunharam o ataque na escola disseram à imprensa local que um professor conseguiu tirar o machado das mãos do agressor, mas o jovem conseguiu fugir.

No entanto, horas depois, a Polícia Militar informou ter capturado o suspeito do crime, adiantou o vice-governador e secretário de Segurança Pública do estado do Rio Grande do Sul, Ranolfo Vieira Junior.

De acordo com depoimentos de estudantes, o agressor entrou pelas traseiras da escola e ateou fogo a uma garrafa, atirando-a para o interior da sala de aula, explicou o chefe do Corpo de Bombeiros Voluntários, Maurico Naatz.

Até ao momento, as autoridades desconhecem a ligação do jovem com a instituição de ensino, que cancelou as aulas na quarta e quinta-feira.

O ataque de quarta-feira acontece quatro meses depois de um tiroteio numa escola em Suzano, município a 60 quilómetros da cidade de São Paulo, que fez 10 mortos e 11 feridos, e que foi perpetrado por dois jovens atiradores que, depois de cometerem o crime, se suicidaram.

Segundo as autoridades, o motivo do assassínio deveu-se unicamente ao desejo de reconhecimento e notoriedade dos autores do crime.

A tragédia de Suzano assemelha-se à de Columbine, nos Estados Unidos, episódio que completou 20 anos no passado dia 20 de abril, cometido por dois alunos daquela instituição que mataram 12 estudantes e um professor.