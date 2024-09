Seis mortos e 13 feridos num atentado-suicida em Cabul - polícia

"Esta tarde, um homem carregado de explosivos fez-se explodir no bairro de Qala-e-Bakhtiar. Infelizmente, seis pessoas, entre as quais uma mulher, foram mortas e 13 ficaram feridas", anunciou Khalid Zadran na rede social X (antigo Twitter).

Os feridos, cujo estado não foi especificado, foram rapidamente transportados para o hospital, indicou o porta-voz policial, acrescentando que foi aberto um inquérito.

Apesar de a segurança ter, de uma forma geral, sido reposta no Afeganistão com o regresso dos talibãs, há três anos, o país continua a ser regularmente abalado por atentados do grupo `jihadista` Estado Islâmico (EI).

O último atentado-suicida reivindicado pelo EI no Afeganistão ocorreu a 21 de março em Kandahar, no sul do país, um histórico bastião dos talibãs, e fez oficialmente três mortos.