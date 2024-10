Seis mortos em Cuba após passagem do furacão Óscar

O chefe do Departamento de Operações do Estado-Maior da Defesa Civil, Argenis Perales Pérez, afirmou que as mortes ocorreram no município de San Antonio del Sur, na província de Guantánamo (leste), sem adiantar pormenores.

A tempestade, que tocou terra em Cuba como furacão de categoria 1 (de 5) na escala Saffir-Simpson na tarde de domingo, passou pouco mais de 24 horas sobre a ilha, acompanhado de ventos fortes e chuvas intensas.

O furacão atingiu a costa perto de Baracoa ao fim da tarde de domingo e deixou o território cubano nas proximidades de Gibara ao início da noite de segunda-feira, indicou o Instituto de Meteorologia cubano.

Depois de tocar terra, o Óscar enfraqueceu consideravelmente, mas chuvas e trovoadas vão continuar a afetar a ilha das Caraíbas nas próximas horas, especialmente nas zonas montanhosas, indicou o instituto.

Milhares de pessoas foram deslocadas e os danos nas infraestruturas públicas, nas habitações e na agricultura, nomeadamente nas plantações de café, ainda não foram avaliados.

Esta foi a décima quinta tempestade tropical da atual temporada de ciclones no Atlântico e a primeira a atingir Cuba.

Os serviços meteorológicos dos Estados Unidos e de Cuba avisaram há meses que esta época de furacões no Atlântico, entre 1 de junho e 30 de novembro, seria particularmente ativa.