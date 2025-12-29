"Sejam sérios". Guterres pede aos líderes mundiais que "escolham o planeta e as pessoas em vez da dor"

O secretário-geral da ONU lembra que, atualmente, mais de um quarto da população mundial vive em zonas afetadas por conflitos, mais de 200 milhões de pessoas precisam de assistência humanitária e cerca de 120 milhões se viram forçadas a deslocar-se, fugindo da guerra, crises, desastres ou perseguição.

“Neste Ano Novo, vamos comprometer-nos a definir as nossas prioridades. Um mundo mais seguro começa por investir mais no combate à pobreza e menos no combate às guerras. A paz tem de prevalecer”, apela Guterres.





O responsável frisa que “o mundo tem recursos para salvar vidas, curar o planeta e garantir um futuro de paz e justiça”.



Por isso, apela a “todos os líderes” que, em 2026, “sejam sérios” e “escolham as pessoas o planeta e as pessoas em vez da dor”.



“E exorto todos os que ouvem esta mensagem a fazer a sua parte. O nosso futuro depende da coragem coletiva de agir. Neste Ano Novo, ergamo-nos juntos pela justiça, pela humanidade, pela paz”, concluiu.



O secretário-geral das Nações Unidas pediu aos líderes mundiais que invistam no desenvolvimento e não na destruição. Numa mensagem de Ano Novo divulgada esta segunda-feira, António Guterres lembrou que mais de um quarto da população a nível global vive em zonas afetadas por conflitos.“À medida que entramos no novo ano, o mundo encontra-se numa encruzilhada. O caos e a incerteza rodeiam-nos”, frisa o português.“À medida que viramos a página de um ano turbulento, um facto fala mais alto do que palavras:”, vinca ainda António Guterres.O secretário-geral das Nações Unidas frisa que esse montante representa 13 vezes o investimento em toda a ajuda ao desenvolvimento global e equivale ao Produto Interno Bruto (PIB) de todo o continente africano.