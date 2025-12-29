Mundo
"Sejam sérios". Guterres pede aos líderes mundiais que "escolham o planeta e as pessoas em vez da dor"
Na sua mensagem de Ano Novo, o secretário-geral das Nações Unidas defende que um mundo mais seguro começa por investir mais no combate à pobreza e menos no combate às guerras.
O secretário-geral das Nações Unidas pediu aos líderes mundiais que invistam no desenvolvimento e não na destruição. Numa mensagem de Ano Novo divulgada esta segunda-feira, António Guterres lembrou que mais de um quarto da população a nível global vive em zonas afetadas por conflitos.
“À medida que entramos no novo ano, o mundo encontra-se numa encruzilhada. O caos e a incerteza rodeiam-nos”, frisa o português. “Em todo o lado as pessoas perguntam: Estarão os líderes a ouvir? Estarão prontos para agir?”.O secretário-geral da ONU lembra que, atualmente, mais de um quarto da população mundial vive em zonas afetadas por conflitos, mais de 200 milhões de pessoas precisam de assistência humanitária e cerca de 120 milhões se viram forçadas a deslocar-se, fugindo da guerra, crises, desastres ou perseguição.
“À medida que viramos a página de um ano turbulento, um facto fala mais alto do que palavras: a despesa militar global disparou para 2,7 biliões de dólares, crescendo quase dez por cento”, vinca ainda António Guterres.
O secretário-geral das Nações Unidas frisa que esse montante representa 13 vezes o investimento em toda a ajuda ao desenvolvimento global e equivale ao Produto Interno Bruto (PIB) de todo o continente africano.
“À medida que entramos no novo ano, o mundo encontra-se numa encruzilhada. O caos e a incerteza rodeiam-nos”, frisa o português. “Em todo o lado as pessoas perguntam: Estarão os líderes a ouvir? Estarão prontos para agir?”.O secretário-geral da ONU lembra que, atualmente, mais de um quarto da população mundial vive em zonas afetadas por conflitos, mais de 200 milhões de pessoas precisam de assistência humanitária e cerca de 120 milhões se viram forçadas a deslocar-se, fugindo da guerra, crises, desastres ou perseguição.
“À medida que viramos a página de um ano turbulento, um facto fala mais alto do que palavras: a despesa militar global disparou para 2,7 biliões de dólares, crescendo quase dez por cento”, vinca ainda António Guterres.
O secretário-geral das Nações Unidas frisa que esse montante representa 13 vezes o investimento em toda a ajuda ao desenvolvimento global e equivale ao Produto Interno Bruto (PIB) de todo o continente africano.
“Neste Ano Novo, vamos comprometer-nos a definir as nossas prioridades. Um mundo mais seguro começa por investir mais no combate à pobreza e menos no combate às guerras. A paz tem de prevalecer”, apela Guterres.
O responsável frisa que “o mundo tem recursos para salvar vidas, curar o planeta e garantir um futuro de paz e justiça”.
Por isso, apela a “todos os líderes” que, em 2026, “sejam sérios” e “escolham as pessoas o planeta e as pessoas em vez da dor”.
“E exorto todos os que ouvem esta mensagem a fazer a sua parte. O nosso futuro depende da coragem coletiva de agir. Neste Ano Novo, ergamo-nos juntos pela justiça, pela humanidade, pela paz”, concluiu.
Por isso, apela a “todos os líderes” que, em 2026, “sejam sérios” e “escolham as pessoas o planeta e as pessoas em vez da dor”.
“E exorto todos os que ouvem esta mensagem a fazer a sua parte. O nosso futuro depende da coragem coletiva de agir. Neste Ano Novo, ergamo-nos juntos pela justiça, pela humanidade, pela paz”, concluiu.
Tópicos